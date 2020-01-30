Пять беларуских стартапов победили на престижной премии от Product Hunt

Источник материала: KYKY

Американская платформа Product Hunt каждый год проводит голосование в рамках престижной премии Golden Kitty Awards 2019 – и предлагает оценить «все великолепные продукты, созданные за один год». По итогу их авторам вручают награды. В этот раз за победу боролась тысяча разработок в 25 категориях. А до финала дошли , кроме прочих, сразу пять стартапов с беларускими корнями. По информации TUT.by рассказываем, какие именно.

В категории «Дополненная реальность» первое место заняло приложение Wanna Kicks от беларуского стартапа WANNABY. Оно позволяет виртуально «примерить» новые кроссовки. В 2019-м его коммерческим партнером стала компания Gucci.

Второе место в той же категории занял другой беларуский продукт – Artyline. Это мобильное приложение, которое помогает превращать карандашные скетчи в макеты.

В категории «Мобильное приложение года» второе место занял продукт VOCHI Video Effects от беларуского стартапа VOCHI. С помощью этого алгоритма каждый пользователь сможет применить эффекты к отдельным объектам в Full HD видео без особых усилий. Чтобы добиться такого результата, пришлось обучить две сверточные нейронные сети, которые позволяют выделить любые объекты на фото и видео для дальнейшей обработки. На добавление одного glitch-эффекта к объекту в 15-секундном видео уходит в среднем 15 секунд, в то время как motion-дизайнер тратит на эту задачу около четырех часов.

В номинации «Здоровье и фитнес» первое место заняло AI-приложение для занятий йогой от российско-беларуской команды разработчиков, которое называется Zenia. Его инвесторы – беларуская инвесткомпания Bulba Ventures и СЕО российского разработчика игр для мобильных платформ ZeptoLab Михаил Лялин.

На третьем месте в том же разделе – приложение для разминки глаз Blink, также созданное беларусами.