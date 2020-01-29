ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вниманию граждан и перевозчиков, планирующих поездки в Латвию

30.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Клiч Радзiмы

Вниманию граждан и перевозчиков, планирующих поездки в Латвию

1 февраля в международном автодорожном пункте пропуска «Урбаны» в Браславском районе (белорусско-латвийская граница, сопредельный латвийский пункт пропуска — «Силене») будет приостановлена работа в связи перемещением государственных контрольных служб в новый реконструированный автодорожный пункта пропуска. Ориентировочное время осуществления переезда с 00:00 до 04:00 часов. В указанное время пропуск лиц и транспортных средств через границу осуществляться не будет.

Для более комфортного пересечения границы в указанный период рекомендуем выбрать ближайший автодорожный пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе (сопредельный латвийский пункт пропуска — «Патерниеки»).

Напоминаем, что узнать информацию об обстановке перед пунктами пропуска можно узнать на официальном Интернет-портале Госпогранкомитета www.gpk.gov.by.

Д. ГЛЕБКО,

официальный представитель

Полоцкого пограничного отряда.

Comments are closed.

« Правила посещения пограничной зоны и пограничной полосы
Новости дня
Новости разные
 
В Греции для борьбы с мигрантами планируют установить плавучий барьер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика