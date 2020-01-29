|
Вниманию граждан и перевозчиков, планирующих поездки в Латвию
30.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
1 февраля в международном автодорожном пункте пропуска «Урбаны» в Браславском районе (белорусско-латвийская граница, сопредельный латвийский пункт пропуска — «Силене») будет приостановлена работа в связи перемещением государственных контрольных служб в новый реконструированный автодорожный пункта пропуска. Ориентировочное время осуществления переезда с 00:00 до 04:00 часов. В указанное время пропуск лиц и транспортных средств через границу осуществляться не будет.
Для более комфортного пересечения границы в указанный период рекомендуем выбрать ближайший автодорожный пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе (сопредельный латвийский пункт пропуска — «Патерниеки»).
Напоминаем, что узнать информацию об обстановке перед пунктами пропуска можно узнать на официальном Интернет-портале Госпогранкомитета www.gpk.gov.by.
Д. ГЛЕБКО,
официальный представитель
Полоцкого пограничного отряда.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)