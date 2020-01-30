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Модернизация "олимпийки" начнётся не раньше 2021 года, а пока реконструируют трассу М7

30.01.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Реконструкция автодороги М7 Минск - Вильнюс должна начаться летом. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, сообщает БЕЛТА.

Модернизация "олимпийки" начнётся не раньше 2021 года, а пока реконструируют трассу М7

"Самый главный проект этого года - реконструкция дороги М7 Минск - Вильнюс и пункта пропуска "Каменный Лог", - отметил министр. - Средства на его реализацию выделил Европейский инвестиционный банк. Работы на этом объекте начнутся летом, завершить его мы должны до 1 мая 2021 года".

По словам Алексея Авраменко, запланирована полная модернизация дороги, поэтому водителей ожидают некоторые неудобства. "Транзитный грузовой транспорт планируем вывести на объездные дороги, предложим несколько маршрутов. Легковому транспорту тоже будем предлагать маршруты объезда, но и по М7 они смогут проехать, дорога будет перекрываться частями", - проинформировал глава Минтранса.

Основные работы на магистрали планируют сделать уже в этом году, а последние корректировки - в апреле-мае следующего.

Модернизация "олимпийки" начнётся не раньше 2021 года, а пока реконструируют трассу М7

Министр рассказал и о других планах в области дорожного хозяйства. В частности, в этом году будет завершена реконструкция дороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей. "Кроме того, планируем начать реконструкцию дороги Р23 от Слуцка до Солигорска. До конца года завершим участок дороги М3 от Плещениц в сторону Минска. Приступим к реализации крупного проекта с ЕБРР по реконструкции 12 мостов. Работы будут идти поэтапно, первые четыре объекта начнем делать в этом году", - отметил Алексей Авраменко.

Модернизация "олимпийки" начнётся не раньше 2021 года, а пока реконструируют трассу М7

Что касается модернизации одной из крупнейших трасс страны - "олимпийки" (дороги М1/Е30), то в этом году будет готовиться технико-экономическое обоснование. Продолжится работа с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. "Они высказали заинтересованность принять участие в реализации этого проекта. Сейчас идет разработка концепции, - отметил министр. - В идеале мы хотим сделать эту дорогу без ограничений: убрать все пересечения в одном уровне, пешеходные переходы. Ремонт покрытия планируется выполнять поэтапно, для этого важно сейчас определить первоочередные участки. В целом наша задача на 2020 год - сделать технико-экономическое обоснование и прийти к пониманию с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года".

 
Теги: Минск
 
 
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  Реконструкция автодороги М7 Минск - Вильнюс должна начаться летом. Об этом в интервью газете "Рэспублiка" рассказал министр транспорта и коммуникаций Алексей...
 
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