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В Минске пройдет Мастер-класс (презентация) Эксклюзивного Курса Основ Ораторского Искусства и Внутреннего Лидерства

30.01.2020 11:39 — Разное | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 В Минске пройдет Мастер-класс (презентация) Эксклюзивного Курса Основ Ораторского Искусства и Внутреннего Лидерства

Мастер-класс проводится для тех, кто хочет:
- услышать о правилах постановки Цели на базе законов духовно-материального мира и Внутреннего Лидерства,
- прочувствовать на себе приёмы энергетического воздействия на аудиторию по методике Академии Лидерства и Риторики;
- узнать истинное значение гласных и согласных звуков,
- расшифровки своих имен с позиции энергетического значения гласных букв,
- профессионально вести Презентации любого уровня,
- продуктивно проводить встречи в "холодном и теплом контактах",
- легко и непринужденно сдавать экзамены, защищать курсовые, дипломные работы и диссертации;
- кто чувствует в себе потребность выйти на новый уровень развития, с целью раскрытия своих резервов подсознания и, соответственно, перераспределения внутренних и внешних ресурсов.

На мастер-классе вы познакомитесь с Эксклюзивным Курсом Основ Ораторского Искусства и Внутреннего Лидерства.

Эксклюзивный Курс Основ Ораторского Искусства и Внутреннего Лидерства обогащает знаниями о взаимодействии Слова (в его внутреннем наполнении и содержании) и Законов Мироздания, которые помогают:
• осмысленно применять в повседневной жизни методики взаимодействия духовного и материального мира по Законам Внутреннего Лидерства,
а также,
• запускать коллективные и индивидуальные мысле-формы формирования завтрашнего дня, краткосрочные и долгосрочные проекты с целью личностного роста материального благосостояния, создания и расширения бизнеса, достижения целей и материализации желаний.

Эксклюзивный Курс Основ Ораторского Искусства и Внутреннего Лидерства академика Руслана Абдуллина:
• обучает профессиональным навыкам публичных выступлений и актёрского мастерства,
• позволяет освоить эксклюзивную методику образного мышления,
• знакомит с методиками практик специального назначения,
• учит постановке голоса и развитию дикции с позиции внутренней энергетики, на базе энергетического обмена выступающего и аудитории.

Мастер-класс, а затем 10-дневный Курс проводит разработчик методики, академик Абдуллин Руслан Шавкатович:
• директор Академии Лидерства и Риторики,
• президент Благотворительного Фонда «Мир и Согласие»,
• Вице-президент международной организации «Генералы мира – за Мир»,
• академик Международной Академии Духовного Единства и Сотрудничества народов Мира (Москва),
• почётный академик Национальной Академии Грузии,
• исполнительный Директор международных Маршей Мира и Согласия (организовал и лично участвовал в 15 Маршах Мира и Согласия по территории 16 стран Европы, Азии и Ближнего Востока, 8.5 тысяч км пройдя пешим ходом),
• исполнительный директор Духовно-оздоровительных туров по методике омоложения и оздоровления без лекарств на южном берегу горного озера Иссык-Куль, на черноморском побережье Грузии и России, на побережье Финского залива Санкт-Петербурга.


Дата и Время:
31 января 2020г., в 19.00 ч.
2 февраля в 12.00 ч.
Место: Минск, ул. Дзержинского, д.131, оф.648 (ст.м. Малиновка)

Регистрация на сайте:
http://cometopeace.com/masterclass_minsk

Центр Координации

 +375 29 696-83-36, +375 44 750-04-15

Мастер-класс Минск

 

 
 
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Эксклюзивный Курс Основ Ораторского Искусства и Внутреннего Лидерства обогащает знаниями о взаимодействии Слова (в его внутреннем наполнении и содержании) и Законов Мироздания
 
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