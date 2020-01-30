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Генпрокурор скупо прокомментировал "сахарное дело"

30.01.2020 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокурор Александр Конюк прокомментировал «сахарное дело» во время визита в Гродненскую область

Генпрокурор скупо прокомментировал "сахарное дело"
В конце января в Беларуси пропали директора сразу всех четырех сахарных заводов. В понедельник, 27 января, на работу не вышел ни один руководитель. И до сих пор никто из них не появился на рабочем месте.

По неофициальной информации, по «сахарному делу» было задержано не менее 11 человек. Официально ни Следственный комитет, ни КГБ комментировать исчезновение директоров отказались.

Зато появился скупой комментарий от Генпрокурора Беларуси, который он дал телекомпании «Беларусь 4. Гродно».
 
Теги: Гродно
 
 
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Генпрокурор Александр Конюк прокомментировал «сахарное дело» во время визита в Гродненскую область
 
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