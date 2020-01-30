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Авраменко считает открытие авиарейсов между регионами неперспективным

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Авраменко считает открытие авиарейсов между регионами неперспективным

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко считает неперспективным открытие авиасообщения между областными аэропортами. Об этом он заявил в интервью газете «Рэспублiка», сообщает БЕЛТА.

«Если честно, то я такой перспективы не вижу, — сказал министр. — Мы сегодня сокращаем время движения поездов между крупными городами, из Гомеля до Минска можно доехать уже за три часа. В аэропорт же нужно приезжать за два часа до вылета, потом полет, дорога из аэропорта. Получается сопоставимое время, а стоимость билета может быть дороже».

При этом Алексей Авраменко не исключает: если говорить о полетах, к примеру, из Витебска в Брест (т.е. на дальние расстояния), то в этом есть целесообразность. «Но надо четко просчитывать, кто будет летать этим рейсом, будет ли там постоянный пассажиропоток, какой тип воздушных судов можно использовать», — уточнил руководитель ведомства.

Как сообщалось БЕЛТА в конце прошлого года, Министерство транспорта и коммуникаций изучает возможность открытия рейсов между региональными аэропортами в 2020 году.

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Под школу пилотов, по словам министра, скорее всего, придется строить новый корпус академии. «Мы сейчас ведем переговоры с Банком развития, чтобы привлечь финансирование под этот проект», — сказал он.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко считает неперспективным открытие авиасообщения между областными аэропортами. Об этом он заявил в интервью...
 
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