Андрей Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из дома

Источник материала: Tut.by

37-летняя Алиса Казьмина пожаловалась в Instagram на своего бывшего супруга. По ее словам Андрей Аршавин решил отобрать у нее и двухлетней дочери Есении жилье, передает cosmo.

Экс-возлюбленная футболиста поделилась своими переживаниями. Спортсмен вместе со своей матерью Татьяной выгоняет ее из квартиры в Санкт-Петербурге. Женщина уже получила соответствующие документы и обнародовала их на своей странице в соцсети. Алиса возмущена поступком Андрея.





Собственником жилья является бывшая свекровь Казьминой. Требование о выселении поступило от ее имени. Женщина отметила, что экс-невестка незаконно использует ее недвижимость. Она выступила с просьбой освободить квартиру до 1 марта. В противном случае Татьяна Аршавина пригрозила подать на Алису в суд.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки… На улице дети тоже живут, при живых и обеспеченных папах. Спасибо тебе за счастливое детство. Готовимся на выход, папа», — с грустью отметила Казьмина. Ее общая с Андреем дочь Есения отмечает именины 11 февраля.



Алиса Казьмина с дочерью Есенией. Фото: instagram.com/arshavina_alisa

Аршавин познакомился с Казьминой в Лондоне. У журналистки уже были дети — сын и дочь от бизнесмена Алексея Казьмина. Влюбленные поженились в 2016 году, но их семейная жизнь была полна скандалов. Футболиста неоднократно уличали в изменах. В 2019-м супруги развелись. По решению суда совместная дочь осталась жить с матерью.