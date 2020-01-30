В Беларуси сознавшихся в получении взяток могут освободить от уголовной ответственности

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси у взяткополучателей может появиться возможность освобождения от уголовной ответственности. В Генпрокуратуре разработали предложения по борьбе с коррупцией.

Генеральная прокуратура по поручению президента вместе с другими государственными органами предложила комплекс мер по борьбе коррупцией. Некоторые идеи высказаны в качестве предложений, над ними предстоит тщательно поработать всем заинтересованным сторонам. Так, планируется изучить возможность освобождения взяткополучателя от уголовной ответственности, если он добровольно сообщил в компетентные органы о содеянном. Прийти с повинной человек должен в кратчайшие сроки, еще не успев совершить никакого другого противоправного деяния. Важное условие - активное содействие расследованию и возвращение незаконно полученного. "У этой идеи есть не только гуманистическая направленность, но и профилактический момент. Ведь сегодня освобождение от уголовной ответственности для сознавшегося взяткодателя уже предусмотрено. Таким образом, обе стороны лишний раз задумаются, стоит ли совершать противоправное действие и какие последствия наступят для каждого из них", - отмечает "СБ. Беларусь сегодня".

Начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо считает, что необходимо разработать предложения и изменить законодательство в интересах людей, которые сообщают о коррупционных преступлениях. "Часто такое бывает в коллективах, когда того, кто сообщил о правонарушении, начинают всячески ущемлять в правах", - констатировал прокурор. Как вариант он предлагает прописать для таких работников дополнительную юридическую защиту в трудовых взаимоотношениях.

Во многих странах Европы распространена такая практика: госслужащие, если к ним обращаются с просьбой и обещают отблагодарить, обязаны сообщить об этом нанимателю и в антикоррупционные органы. В Беларуси возможность такого нововведения намерены тщательно проанализировать и изучить, пишет БелТА .