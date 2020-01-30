Чтобы не пренебрегать правилами пожарной безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

Цифры статистики указывают на то, что зачастую сам человек пренебрегает своей безопасностью, своим здоровьем и жизнью.

Возможно, это происходит по причине незнания или недостаточного уровня знаний по вопросам безопасности жизнедеятельности. Именно с целью «ликвидировать пробелы в вопросах безопасности» спасатели Беларуси не перестают встречаться с населением – через сельские сходы граждан, выступления на родительских собраниях и в трудовых коллективах.

Так, начальник Дзержинского районного отдела Максим Валерьевич Баско встретился с работниками ГУО «ЯС №2 г. Дзержинска».

В ходе встречи Максим Валерьевич рассказал присутствующим об основных причинах пожаров в жилом фонде, акцентировал внимание на целесообразности оборудования жилья автономными пожарными извещателями и необходимости своевременного устранения нарушений правил пожарной безопасности, способных стать причинами ЧС.

Особое внимание в беседе было уделено безопасности детей - недопущению оставления их без присмотра. Заострил специалист внимание на том, как правильно действовать в случае возникновения пожара или иной чрезвычайной ситуации.















