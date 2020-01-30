Летом начнется реконструкция дороги М7 на Вильнюс: проезд будет закрыт частично

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По его словам, главный проект 2020 года - реконструкция дороги М7 Минск - Вильнюс и пункта пропуска «Каменный Лог». Средства на его реализацию выделил Европейский инвестиционный банк.

«Работы на этом объекте начнутся летом, завершить его мы должны до 1 мая 2021 года», - сказал министр.

Запланирована полная модернизация дороги, так что для водителей будут некоторые неудобства. Транзитный грузовой транспорт выведут на объездные дороги, будет предложено несколько маршрутов. Легковому транспорту тоже предложат маршруты объезда, но и по М7 они смогут проехать, дорога будет перекрываться частями, рассказал глава Минтранса.

Основные работы на магистрали поведут в этом году, а завершающие корректировки сделают в апреле-мае следующего года.

Министр по поводу модернизации одной из крупнейших магистралей – «олимпийки» (дороги М1/Е30) сообщил, что в 2020 году будут готовить технико-экономическое обоснование. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций высказал заинтересованность участвовать в реализации проекта.

В идеале эту дорогу предполагается сделать без ограничений. убрать все пересечения в одном уровне, пешеходные переходы. Ремонт покрытия будут поэтапным, для этого важно сейчас определить первоочередные участки. Задача на 2020 год - сделать технико-экономическое обоснование и прийти к пониманию с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года, отметил министр.