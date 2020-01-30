Задержали «трио» воров

В милицию обратился житель деревни Яворовщина и сообщил, что неизвестный злоумышленник путем повреждения замка входной двери проник в его бытовку и похитил нивелир и перфоратор, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 1000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершили трое уроженцев Дрогичинского района, причем двое из них ранее были судимы. Не удастся нарушителям избежать ответственности и в этот раз – в соответствии с ч. 1 ст. 205 им грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет.

Вор будет наказан

Неизвестный злоумышленник проник на штраф-стоянку в Смолевичах и украл 60 литров дизельного топлива. На этом вор не остановился и, продолжая свой преступный умысел, проник в сарай, расположенный на территории и похитил оттуда бензотриммер и лодочный мотор, причинив имущественный вред на общую сумму 616 рублей.

Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.

Одна взятка – две статьи

Ранее судимый безработный смолевичанин 1960 года рождения подстрекал своего знакомого к даче взятки и получил от него 80 белорусских рублей в качестве незаконного денежного вознаграждения, предназначенного для передачи должностному лицу за благоприятное решение вопроса.

По материалам отделения по борьбе с экономическими преступлениями РОВД Смолевичским РОСК в ходе расследования возбужденного уголовного дело по ч. 5 ст.16, ч. 2 ст. 431 УК РБ.

Дачный вор украл насос

В правоохранительные органы обратилась пенсионерка из Жодино и сообщила, что неустановленное лицо путем свободного доступа проникло на территорию ее дачного участка в д. Поддубье Смолевичского района. Злоумышленник демонтировал и похитил электронасос из водяной скважины. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 400 рублей. РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ.

Аксиома: двери необходимо закрывать

Двери нужно закрывать – это всем известная аксиома. К сожалению, иногда игнорирование этой истины ведет к плачевным последствиям. Так, в Смолевичский РОВД обратился 67-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный путем свободного доступа проник в незапертую хозяйственную постройку на участке в городе. Вор похитил медный кабель и металлический рукав. Ущерб – свыше 400 руб.

РОСК возбуждено уголовное дело.

Мошенник воспользовался доверчивостью

По материалам отдела уголовного розыска Смолевичского РУВД районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 209 УК РБ в отношении ранее судимого безработного 60-летнего местного жителя. Дело в том, что мужчина повторно, имея умысел на противоправное безвозмездное завладение имуществом, обманул смолевичанку 1994 г.р. Мужчина, заранее не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, под предлогом решения вопроса о приобретении строительных блоков, выманил у девушки 250 руб. Мошенничество, совершенное повторно либо группой лиц, – наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Хулиган повредил автомобиль

Поздней ночью безработный минчанин в д. Гончаровка умышленно повредил легковой автомобиль «FiatScudo», принадлежащий местному жителю. Материальный ущерб в 40 раз превысил базовую величину. Злоумышленник задержан, в отношении него Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 218 УК – «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества». Правонарушителю грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

Пьяному за рулем не место

Смолевичанин 1985 г.р., который ранее был осужден за нарушение правил дорожного движения и привлечен к наказанию в виде штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил преступление. Январским вечером мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель был задержан сотрудниками ДПС ОГАИ.

Районным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317, в соответствии с которой нарушителю грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОСК).