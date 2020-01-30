Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Смолевичского района в 2019 году составила 1 090,4 рубля, в том числе в декабре – 1 201,4 рубля.
Выше среднерайонного уровня оплаты труда в 2019 году сложилась заработная плата работников информации и связи (1 518,8 рубля), профессиональной, научной и технической деятельности (1 481,6 рубля), финансовой и страховой деятельности (1 400,9 рубля), строительства
(1 304,9 рубля).
C.E.CАЗОНОВА, первый заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.