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95 лет спустя. Раскрыта еще одна «тайна Бермудского треугольника»

30.01.2020 12:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

95 лет спустя. Раскрыта еще одна «тайна Бермудского треугольника»
www.globallookpress.com

Тайну исчезновения одного из кораблей, связанную с так называемым «Бермудским треугольником», удалось раскрыть американским исследователям.

Последний рейс в Гавану

«Бермудским треугольником» принято называть район Саргассова моря в Атлантике, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Этой зоне приписывается существование аномальных явлений, вследствие которых якобы бесследно и необъяснимо исчезают корабли и самолеты.

Одним из таких необъяснимых исчезновений до недавнего времени считалась пропажа сухогруза SS Cotopaxi в 1925 году.

29 ноября 1925 года пароход вышел из Чарльстона, Южная Каролина, в Гавану. На борту его находился груз угля и команда из 32 человек.

До пункта назначения судно не добралось, и о его судьбе ничего не было известно почти век.

Фильм Спилберга и фейковая новость

Сторонники существования «бермудской аномалии» утверждали, что исчезновение SS Cotopaxi является классическим примером воздействия «треугольника».

95 лет спустя. Раскрыта еще одна «тайна Бермудского треугольника»
SS Cotopaxi. Кадр youtube.com

Корабль даже вошел в историю киноискусства — Стивен Спилберг в своей культовой фантастической картине «Близкие контакты третьей степени» использовал историю SS Cotopaxi. По сюжету фильма, пропавшее в «Бермудском треугольнике» судно находят без экипажа посреди пустыни Гоби в Монголии. Картина Спилберга при бюджете в 20 миллионов долларов заработала в прокате более 300 миллионов, а история SS Cotopaxi окончательно стала канонической среди любителей паранормальных явлений.

В 2015 году грянула сенсация — мировые СМИ сообщили, что 18 мая береговая охрана Кубы нашла судно без экипажа, которое при осмотре оказалось пропавшим 90 лет назад пароходом. На борту корабля никого не было, а его интерьер выглядел так, как если бы он был заброшен на протяжении десятилетий. Зато был найден судовой журнал, окончательно подтвердивший, что речь идет о SS Cotopaxi. Правда, никаких указаний на то, что могло случиться с экипажем, так и не обнаружили. В сообщениях приводились мнения кубинских экспертов, а также заявление властей Острова Свободы о намерении провести тщательно расследование.

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Однако вскоре стало ясно, что вся история с обнаружением SS Cotopaxi — фейк, запущенный одним из сайтов, специализирующихся на фальшивых новостях. Фотографии «найденного» судна оказались обработанными с помощью фотошопа изображениями из фильма «Близкие контакты третьей степени». Разумеется, ни береговая охрана, ни власти Кубы ничего не знали о сухогрузе и никаких заявлений на сей счет в действительности не делали.

Пароход в аварийном состоянии

И вот 2020 году, кажется, реальную судьбу пропавшего парохода удалось установить.

Как сообщает телеканал Fox News, команда морских археологов нашла на дне судно, результаты обследования которого позволяют с уверенностью говорить о том, что это SS Cotopaxi.

Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала «Секреты кораблекрушения» на телеканале Science Channel.

Подводный исследователь Майкл Барнетт и историк Гай Уолтерс взялись за изучение архивов, в которых удалось найти немало информации о пропавшем корабле.

Построенное в 1918 году изначально для военных нужд судно за свою недолгую историю успело пережить несколько серьезных аварий. В материалах расследования, которое в 1920-х годах проводила компания, страховавшая судно, нашлись показания свидетелей, утверждавших, что пароход к моменту своего последнего рейса находился в весьма удручающем состоянии.

95 лет спустя. Раскрыта еще одна «тайна Бермудского треугольника»
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«Медвежье крушение» у берегов Флориды

Также было выяснено, что 1 декабря 1925 года, в день исчезновения, с борта SS Cotopaxi поступила радиограмма. Капитан сообщал, что корабль попал в очень сильный шторм, а трюм залит водой. Несмотря на тяжелое положение, формально сигнал бедствия поднят не был. После этого SS Cotopaxi на связь уже не выходил.

На момент подачи последней радиограммы корабль находился у побережья Флориды. Все говорило за то, что SS Cotopaxi проиграл битву со стихией.

После того, как был определен район предполагаемого кораблекрушения, специалисты приступили к его обследованию. И тут выяснилось, что именно в указанном районе еще 35 лет назад были найдены останки некоего корабля. У местных жителей это место даже получило оригинальное название — «Медвежье крушение».

После изучения обломков поисковики вынесли вердикт — останки SS Cotopaxi лежат на морском дне в 35 милях от побережья города Сент-Огастин в штате Флорида. Очевидно, что сухогруз декабря 1925 года погиб во время шторма со всей своей командой.

Еще одну «тайну Бермудского треугольника» можно сдавать в архив.

 
Теги: Новости
 
 
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Корабль, который считали жертвой «бермудской аномалии», в действительности погиб во время сильного шторма.
 
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