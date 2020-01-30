95 лет спустя. Раскрыта еще одна «тайна Бермудского треугольника»

Источник материала: Аргументы и факты

Тайну исчезновения одного из кораблей, связанную с так называемым «Бермудским треугольником», удалось раскрыть американским исследователям.

Последний рейс в Гавану

«Бермудским треугольником» принято называть район Саргассова моря в Атлантике, ограниченный треугольником, вершинами которого являются Майами, Бермудские острова и Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Этой зоне приписывается существование аномальных явлений, вследствие которых якобы бесследно и необъяснимо исчезают корабли и самолеты.

Одним из таких необъяснимых исчезновений до недавнего времени считалась пропажа сухогруза SS Cotopaxi в 1925 году.

29 ноября 1925 года пароход вышел из Чарльстона, Южная Каролина, в Гавану. На борту его находился груз угля и команда из 32 человек.

До пункта назначения судно не добралось, и о его судьбе ничего не было известно почти век.

Фильм Спилберга и фейковая новость

Сторонники существования «бермудской аномалии» утверждали, что исчезновение SS Cotopaxi является классическим примером воздействия «треугольника».



SS Cotopaxi. Кадр youtube.com

Корабль даже вошел в историю киноискусства — Стивен Спилберг в своей культовой фантастической картине «Близкие контакты третьей степени» использовал историю SS Cotopaxi. По сюжету фильма, пропавшее в «Бермудском треугольнике» судно находят без экипажа посреди пустыни Гоби в Монголии. Картина Спилберга при бюджете в 20 миллионов долларов заработала в прокате более 300 миллионов, а история SS Cotopaxi окончательно стала канонической среди любителей паранормальных явлений.

В 2015 году грянула сенсация — мировые СМИ сообщили, что 18 мая береговая охрана Кубы нашла судно без экипажа, которое при осмотре оказалось пропавшим 90 лет назад пароходом. На борту корабля никого не было, а его интерьер выглядел так, как если бы он был заброшен на протяжении десятилетий. Зато был найден судовой журнал, окончательно подтвердивший, что речь идет о SS Cotopaxi. Правда, никаких указаний на то, что могло случиться с экипажем, так и не обнаружили. В сообщениях приводились мнения кубинских экспертов, а также заявление властей Острова Свободы о намерении провести тщательно расследование.

Однако вскоре стало ясно, что вся история с обнаружением SS Cotopaxi — фейк, запущенный одним из сайтов, специализирующихся на фальшивых новостях. Фотографии «найденного» судна оказались обработанными с помощью фотошопа изображениями из фильма «Близкие контакты третьей степени». Разумеется, ни береговая охрана, ни власти Кубы ничего не знали о сухогрузе и никаких заявлений на сей счет в действительности не делали.

Пароход в аварийном состоянии

И вот 2020 году, кажется, реальную судьбу пропавшего парохода удалось установить.

Как сообщает телеканал Fox News, команда морских археологов нашла на дне судно, результаты обследования которого позволяют с уверенностью говорить о том, что это SS Cotopaxi.

Поиски SS Cotopaxi легли в основу первой серии сериала «Секреты кораблекрушения» на телеканале Science Channel.

Подводный исследователь Майкл Барнетт и историк Гай Уолтерс взялись за изучение архивов, в которых удалось найти немало информации о пропавшем корабле.

Построенное в 1918 году изначально для военных нужд судно за свою недолгую историю успело пережить несколько серьезных аварий. В материалах расследования, которое в 1920-х годах проводила компания, страховавшая судно, нашлись показания свидетелей, утверждавших, что пароход к моменту своего последнего рейса находился в весьма удручающем состоянии.

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«Медвежье крушение» у берегов Флориды

Также было выяснено, что 1 декабря 1925 года, в день исчезновения, с борта SS Cotopaxi поступила радиограмма. Капитан сообщал, что корабль попал в очень сильный шторм, а трюм залит водой. Несмотря на тяжелое положение, формально сигнал бедствия поднят не был. После этого SS Cotopaxi на связь уже не выходил.

На момент подачи последней радиограммы корабль находился у побережья Флориды. Все говорило за то, что SS Cotopaxi проиграл битву со стихией.

После того, как был определен район предполагаемого кораблекрушения, специалисты приступили к его обследованию. И тут выяснилось, что именно в указанном районе еще 35 лет назад были найдены останки некоего корабля. У местных жителей это место даже получило оригинальное название — «Медвежье крушение».

После изучения обломков поисковики вынесли вердикт — останки SS Cotopaxi лежат на морском дне в 35 милях от побережья города Сент-Огастин в штате Флорида. Очевидно, что сухогруз декабря 1925 года погиб во время шторма со всей своей командой.

Еще одну «тайну Бермудского треугольника» можно сдавать в архив.