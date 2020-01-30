Европарламент одобрил выход Великобритании из состава ЕС

Источник материала: Ежедневник





Большинством голосов депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Сделку поддержал 621 депутат, против высказались 49, 13 парламентариев – воздержались.

Сейчас для завершения процесса ратификации сделки со стороны ЕС Совет Евросоюза должен формально ее утвердить. Это позволит Великобритании покинуть Евросообщество 31 января. Далее стартует переходный период, он продлится 11 месяцев, за этот срок Лондон и Брюссель будут проводить переговоры о будущем партнерстве, передает soyuz.by .