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Европарламент одобрил выход Великобритании из состава ЕС

30.01.2020 15:48 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Европарламент одобрил выход Великобритании из состава ЕС

Большинством голосов депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Сделку поддержал 621 депутат, против высказались 49, 13 парламентариев – воздержались.

Сейчас для завершения процесса ратификации сделки со стороны ЕС Совет Евросоюза должен формально ее утвердить. Это позволит Великобритании покинуть Евросообщество 31 января. Далее стартует переходный период, он продлится 11 месяцев, за этот срок Лондон и Брюссель будут проводить переговоры о будущем партнерстве, передает soyuz.by.

 
 
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Большинством голосов депутаты Европарламента одобрили соглашение о выходе Соединенного Королевства из состава Европейского союза. Сделку поддержал 621 депутат,...
 
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