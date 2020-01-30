Цель — профилактика и предупреждения ДТП. Подробности рассказала ИДПС ОГАИ Стрельцова Ирина.

Госавтоинспекторы будут контролировать выполнение участниками дорожного движения требований ПДД, особенно пешеходами и велосипедистами, выявлять бесправников, нетрезвых водителей.

Также в ГАИ настоятельно рекомендует при движении учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, правила обгона, обязательно пристегиваться ремнями безопасности, малолетних детей перевозить в специальных автокреслах.

С начала 2020 года по сравнению с прошлым годом на территории района растет число ДТП.

В частотности на трассе Р53 Слобода-Новосады произошло 3 ДТП, в результате которых 3 человека получили травмы.