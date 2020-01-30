В Светлогорском районе маршрутка съехала в кювет

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и перевернулась.

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась 29 января. На автодороге Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» 23-летний водитель маршрутки Mercedes не справился с ее управлением, так как не учел метеорологические условия и состояние проезжей части.



Фото: gomel.mvd.gov.by

Автомобиль съехал в кювет.

На место происшествия выезжали медики. Госпитализация ни водителю, ни пассажирам не потребовалась.