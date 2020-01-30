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В Светлогорском районе маршрутка съехала в кювет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и перевернулась.
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Автомобиль съехал в кювет.
На место происшествия выезжали медики. Госпитализация ни водителю, ни пассажирам не потребовалась.
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Новости Беларуси. В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и перевернулась. По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась 29 января....
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