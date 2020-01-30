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В Светлогорском районе маршрутка съехала в кювет

30.01.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и перевернулась.  

По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась 29 января. На автодороге Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» 23-летний водитель маршрутки Mercedes не справился с ее управлением, так как не учел метеорологические условия и состояние проезжей части.  

В Светлогорском районе маршрутка съехала в кювет
Фото: gomel.mvd.gov.by  

Автомобиль съехал в кювет.  

На место происшествия выезжали медики. Госпитализация ни водителю, ни пассажирам не потребовалась.   

В начале января под Речицей микроавтобус лег на бок из-за маневра другой машины – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. В Светлогорском районе маршрутка вылетела в кювет и перевернулась.   По информации ГАИ УВД Гомельского облисполкома, авария случилась 29 января....
 
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