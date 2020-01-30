В Гродно внедорожник поехал на красный и врезался в такси: пострадала женщина и ее 9-летний сын

Источник материала: Tut.by

Женщина и ее 9-летний сын получили травмы при столкновении двух автомобилей в Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла вечером 29 января на проспекте Янки Купалы. Установлено, что 19-летний водитель внедорожника Ford двигался в сторону улицы Победы. На пересечении с проспектом Клецкова он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в такси Hyundai.

В результате ДТП серьезные травмы получила пассажирка такси, женщину госпитализировали в реанимацию. Также в аварии пострадал ее 9-летний сын.





Известно, что водитель Ford получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад.