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В Гродно внедорожник поехал на красный и врезался в такси: пострадала женщина и ее 9-летний сын
Источник материала: Tut.by
Женщина и ее 9-летний сын получили травмы при столкновении двух автомобилей в Гродно,
Авария произошла вечером 29 января на проспекте Янки Купалы. Установлено, что 19-летний водитель внедорожника Ford двигался в сторону улицы Победы. На пересечении с проспектом Клецкова он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в такси Hyundai.
В результате ДТП серьезные травмы получила пассажирка такси, женщину госпитализировали в реанимацию. Также в аварии пострадал ее 9-летний сын.
Известно, что водитель Ford получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад.
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Водитель Ford получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад.
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