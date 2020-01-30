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В Гродно Ford врезался в такси. Пострадала пассажирка с 9-летним сыном

30.01.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно при столкновении автомобилей Ford и Hyundai пострадал ребенок.  

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 29 января на пр. Янки Купалы.  

За рулем Ford находился 19-летний водитель. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где произошло столкновение с такси. Молодой человек получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад. Парень не пострадал.  

В Гродно Ford врезался в такси. Пострадала пассажирка с 9-летним сыном
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Водитель и два пассажира Hyundai были доставлены в больницу. 9-летний пассажир такси получил ссадины и ушибы, а его мама с переломами находится в реанимации.  

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.  

В середине января в Гродно Renault сбил двух подростков на пешеходном переходе – здесь подробнее.  

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно при столкновении автомобилей Ford и Hyundai пострадал ребенок.   По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером...
 
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