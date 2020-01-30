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В Гродно Ford врезался в такси. Пострадала пассажирка с 9-летним сыном
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно при столкновении автомобилей Ford и Hyundai пострадал ребенок.
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За рулем Ford находился 19-летний водитель. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где произошло столкновение с такси. Молодой человек получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад. Парень не пострадал.
Водитель и два пассажира Hyundai были доставлены в больницу. 9-летний пассажир такси получил ссадины и ушибы, а его мама с переломами находится в реанимации.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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Новости Беларуси. В Гродно при столкновении автомобилей Ford и Hyundai пострадал ребенок. По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером...
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