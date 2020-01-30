В Гродно Ford врезался в такси. Пострадала пассажирка с 9-летним сыном

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно при столкновении автомобилей Ford и Hyundai пострадал ребенок.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась вечером 29 января на пр. Янки Купалы.

За рулем Ford находился 19-летний водитель. Он выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где произошло столкновение с такси. Молодой человек получил водительское удостоверение чуть больше месяца назад. Парень не пострадал.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель и два пассажира Hyundai были доставлены в больницу. 9-летний пассажир такси получил ссадины и ушибы, а его мама с переломами находится в реанимации.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.