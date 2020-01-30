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Налоговая: произошли изменения в ставках налога на недвижимость и земельного налога

30.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Согласно п. 2 ст. 230 и п. 10 ст. 241 Налогового кодекса Областные Советы депутатов или по их поручению местные Советы депутатов базового территориального уровня и Минский городской Совет депутатов имеют право увеличивать (уменьшать) ставки налога на недвижимость отдельным категориям плательщиков.

- на 2019 год - не более чем в два с половиной раза;

- на 2020 год и последующие годы - не более чем в два раза.

Таким образом, с 2020 года Налоговым кодексом предусмотрено снижение пределов уменьшения (увеличения) местными Советами депутатов ставок налога на недвижимость и земельного налога.

В связи с указанными изменениями районными Советами депутатов и городским Советом депутатов по г. Жодино приняты решения об увеличении (уменьшении) ставок налога на недвижимость и земельного налога.

В соответствии со статьями 232 и 243 Налогового Кодекса Республики Беларусь исчисление и уплата налога на недвижимость и земельного налога по ставкам, увеличенным (уменьшенным) в соответствии с решениями местных Советов депутатов, производятся с 1 января года, следующего за годом, в котором соответствующее решение принято.

Таким образом, увеличения (уменьшения) ставок, установленные решениями, применяются при исчислении налога на недвижимость и земельного налога с 1 января 2020 года.

С текстами решений можно ознакомиться на региональной странице инспекции МНС Республики Беларусь по Минской области официального Интернет – сайта МНС Республики Беларусь www.nalog.gov.by.


 
 
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Согласно п. 2 ст. 230 и п. 10 ст. 241 Налогового кодекса Областные Советы депутатов или по их поручению местные Советы депутатов базового...
 
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