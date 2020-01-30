|
О декрете для отцов: «Существует коллективный договор, где можно эту норму улучшить в плане оплачиваемости и продолжительности»
Источник материала: СТВ
Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Людмила Кананович, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:
Если говорить о привлечении мам, у которых дети до 3 лет, к служебным командировкам, к сверхурочному графику работы, то здесь двоякое было мнение, насколько эта норма улучшает положение. Но опять же, эта норма исходит от жизни, как мы сегодня говорим. И у нас очень часто мамы выходят из декретного отпуска до достижения детей 2 лет, у них есть возможность, с кем оставить ребёночка. И система образования тоже настолько совершенна, что можно определить в детское дошкольное учреждение. А работа у мамы, как раз, предусматривала данные виды деятельности, в том числе, и командировки и сверхурочные. Поэтому, почему бы и не разрешить, с её согласия? Здесь обязательно с письменного согласия, только в том случае она может быть привлечена к командировкам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О декрете для отцов: «Существует коллективный договор, где можно эту норму улучшить в плане оплачиваемости и продолжительности»
Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Впервые в практике нашей страны отцы и отчимы получают право на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)