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О декрете для отцов: «Существует коллективный договор, где можно эту норму улучшить в плане оплачиваемости и продолжительности»

30.01.2020 15:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Впервые в практике нашей страны отцы и отчимы получают право на декретный отпуск. Матери, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 3 лет, получают право на служебные командировки. Насколько необходимы подобные новеллы, насколько они важны?

О декрете для отцов: «Существует коллективный договор, где можно эту норму улучшить в плане оплачиваемости и продолжительности»

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:
Здесь я хочу сказать, это традиция нашей страны, традиция белорусского народа – укрепление семейных традиций, извините за тавтологию. Потому что семья – это главный ориентир в нашем государстве. Если говорить о тех новеллах, которые введены в Трудовом кодексе, в большей степени эти предложения поступали от молодых людей.

И если сейчас говорить о социальном отпуске для пап, в семье которых рождаются детки, в течение 14 дней – я уже комментировала, что это неоплачиваемый отпуск на сегодняшний момент, и отцы вправе его взять, а наниматель не имеет право отказать в течение 6 месяцев от рождения ребёнка. И мы понимаем, что эта норма, по крайней мере, необходима. Уже практика применения нам покажет, насколько она будет востребована – это другой вопрос. Но, конечно, существует ещё и коллективный договор, где можно предусмотреть эту норму, улучшить в плане оплачиваемости и в плане продолжительности. Я думаю, что наниматели должны поработать с этой нормой, и такая практика будет существовать.

Если говорить о привлечении мам, у которых дети до 3 лет, к служебным командировкам, к сверхурочному графику работы, то здесь двоякое было мнение, насколько эта норма улучшает положение. Но опять же, эта норма исходит от жизни, как мы сегодня говорим. И у нас очень часто мамы выходят из декретного отпуска до достижения детей 2 лет, у них есть возможность, с кем оставить ребёночка. И система образования тоже настолько совершенна, что можно определить в детское дошкольное учреждение. А работа у мамы, как раз, предусматривала данные виды деятельности, в том числе, и командировки и сверхурочные. Поэтому, почему бы и не разрешить, с её согласия? Здесь обязательно с письменного согласия, только в том случае она может быть привлечена к командировкам.

Люди в материале: Людмила Кананович, Игорь Марзалюк
 
 
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Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Впервые в практике нашей страны отцы и отчимы получают право на...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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