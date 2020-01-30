Пешеход, сохрани себе жизнь

Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. И безопасность дорожного движения зависит от каждого из его участников.

Так, с 28 января по 3 февраля ОГАИ Смолевичского РОВД проводит профилактическую акцию «Пешеход», которая направлена на предупреждение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения.





Во время акции Ирина Стрельцова и инспектор ДПС старший лейтенант Андрей Касперович на оживленных улицах города следили, как пешеходы соблюдают правила дорожного движения, используют ли они световозвращающие элементы.

Подробнее — в ближайшем номере «КС».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.