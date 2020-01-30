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Белорусы стали меньше пить
30.01.2020 16:31 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
О снижении потребления белорусами спиртных напитков свидетельствует новое исследование Белстата и ЮНИСЕФ.
В 2019 году Белстат по инициативе ЮНИСЕФ проводил шестой раунд многоиндикаторного кластерного исследования домашних хозяйств для оценки положения несовершеннолетних граждан и женщин в Беларуси — (МИКС6). Его результаты были представлены в Минске 30 января.
В ходе аналогичного исследования 2012 года выяснилось, что алкоголь в течение последнего месяца потребляли 74% мужчин и 61% женщин. При этом в употреблении алкоголя в возрасте до 15 лет призналось 9% мальчиков и 4% девочек.
В ходе исследования 2019 года оказалось, что белорусы несколько умерили свои алкогольные пристрастия. На это раз в потреблении алкоголя за последний месяц сообщило 67% мужчин и 47% женщин. Среди подростков в возрасте до 15 лет в прошедший месяц алкоголем баловались 7% мальчиков и 3% девочек, пишет
В опросе приняло участие около 9 тысяч семей.
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О снижении потребления белорусами спиртных напитков свидетельствует новое исследование Белстата и ЮНИСЕФ.
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