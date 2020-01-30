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В Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил

30.01.2020 17:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил
Фото: / БЕЛТА

Как сообщили в Министерстве обороны, 30 января в стране началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Главная цель проверки – определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил – готовность выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

В Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил В Беларуси молодым аграриям хотят заменить срочную службу в армии резервом

Отмечается, что действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. «Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», – говорится в официальном сообщении ведомства. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Напомним, до этого проверка боевой готовности войск Беларуси проводилась в сентябре 2019 года.

 
 
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Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.
 
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