В Беларуси началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили в Министерстве обороны, 30 января в стране началась комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Главная цель проверки – определение способности органов военного управления, командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями, а для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил – готовность выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

Отмечается, что действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. «Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», – говорится в официальном сообщении ведомства. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.

Напомним, до этого проверка боевой готовности войск Беларуси проводилась в сентябре 2019 года.