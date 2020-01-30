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Иванкович о подготовке к «Дакару»-2021: «Думаем об увеличении команды, чтобы на равных бороться с КамАЗом»
Источник материала: СТВ
«Дакар-2020» состоялся. А что теперь? Какие планы у белорусской команды, рассказываем в программе
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Для сравнения, у КамАЗа команда – 60 человек. У нас почти вдвое меньше. Увеличение команды с трёх до четырёх экипажей – это не просто посадить за руль ещё одного гонщика. Во-первых, его ещё нужно найти – задача непростая. Во-вторых, и штурман, и механик – также важнейшие игроки. В общем, задача сложная, но вполне решаемая.
Валерий Иванкович:
Новый «Дакар» стартует менее, чем через год. Ближайшие четыре года его место проведения неизменно – контракт с властями Саудовской Аравии подписан именно на этот срок. Кто знает, возможно, вот этот «Золотой бедуин» – а его вручают всем медалистам вне зависимости от места – станет золотым во всех смыслах. Два призовых места у белорусов уже есть, «пора бы замахнуться и на Вильяма нашего Шекспира»… На золото «Дакара».
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Иванкович о подготовке к «Дакару»-2021: «Думаем об увеличении команды, чтобы на равных бороться с КамАЗом»
«Дакар-2020» состоялся. А что теперь? Какие планы у белорусской команды, рассказываем в программе «Специальный репортаж». Времени на раскачку практически нет. Уже в...
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