В Минске обозначили приоритетные направления в работе Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О приоритетных программах Союзного государства сегодня шла речь в Национальной академии наук Беларуси. Ключевые направления на этот год – сельское хозяйство, промышленность, медицина, а также космос, передает телеканал «МИР 24».



Россия и Беларусь запускают новую программу «Интеграция СГ». Ее задача – создать единые стандарты обработки космической информации и разработать соответствующие технологии. В них заинтересованы компании, которые используют данные со спутников: от геологоразведки до лесного хозяйства.

«Это дополнительное создание новых элементов, новых систем и микросистем космической техники, вопросы взаимодействия космической группировки с наземной. И она направлена на развитие для перехода к более масштабному освоению космоса», – сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Также ученые двух стран продолжают совместные исследования в области ДНК-идентификации. Результаты этой программы уже используют в медицине и криминалистике. Специалисты отметили, что собрали уже более девяти тысяч образцов ДНК.