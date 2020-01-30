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В Минске обозначили приоритетные направления в работе Союзного государства
30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
О приоритетных программах Союзного государства сегодня шла речь в Национальной академии наук Беларуси. Ключевые направления на этот год – сельское хозяйство, промышленность, медицина, а также космос, передает телеканал «МИР 24».
Также ученые двух стран продолжают совместные исследования в области ДНК-идентификации. Результаты этой программы уже используют в медицине и криминалистике. Специалисты отметили, что собрали уже более девяти тысяч образцов ДНК.
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