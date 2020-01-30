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В Минске обозначили приоритетные направления в работе Союзного государства

30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О приоритетных программах Союзного государства сегодня шла речь в Национальной академии наук Беларуси. Ключевые направления на этот год – сельское хозяйство, промышленность, медицина, а также космос, передает телеканал «МИР 24».

Россия и Беларусь запускают новую программу «Интеграция СГ». Ее задача – создать единые стандарты обработки космической информации и разработать соответствующие технологии. В них заинтересованы компании, которые используют данные со спутников: от геологоразведки до лесного хозяйства.

«Это дополнительное создание новых элементов, новых систем и микросистем космической техники, вопросы взаимодействия космической группировки с наземной. И она направлена на развитие для перехода к более масштабному освоению космоса», – сообщил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Также ученые двух стран продолжают совместные исследования в области ДНК-идентификации. Результаты этой программы уже используют в медицине и криминалистике. Специалисты отметили, что собрали уже более девяти тысяч образцов ДНК. 



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Россия и Беларусь запускают новую программу «Интеграция СГ». Ее задача – создать единые стандарты обработки космической информации и разработать...
 
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