«Ударный орел на стероидах». В США вновь начнут закупки F-15

Источник материала: Tut.by

ВВС США намерены вернуться к закупкам одного из лучших истребителей четвертого поколения F-15. При этом планируется приобретать как модернизированные Boeing F-15EX, так и новые двигатели General Electric F110 для таких самолетов. Об этом сообщает defence-blog.



Фото: wikipedia.org

Сколько конкретно новых истребителей будет закуплено, пока неясно. F-15EX, также известный как «Ударный орел на стероидах» — это последняя версия всемирно известного самолета F-15 Eagle, отличающаяся улучшенной авионикой, радиолокацией и возможностью нести до 20 ракет «воздух-воздух».

Также новая версия самолета сможет нести широкий спектр вооружения против наземных и надводных целей.

В этом году для нужд Минобороны США выделят 694 миллиарда долларов — при этом план по покупке F-15EX уже одобрен. Для начала будут закуплены, вероятно, восемь самолетов на 992 миллиона долларов, в том числе две машины для испытаний.