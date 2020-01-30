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Представитель Беларуси на «Евровидении-2020» определится 28 февраля

30.01.2020 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Представитель Беларуси на «Евровидении-2020» определится 28 февраля
БЕЛТА

Национальный отборочный тур на «Евровидение-2020» близится к кульминации. Стало известно, что финальный гала-концерт, во время которого определится представитель Беларуси на международном конкурсе, состоится 28 февраля (пятница) в одном из павильонов Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Представитель Беларуси на «Евровидении-2020» определится 28 февраля В Беларуси определили 12 финалистов национального отбора на «Евровидение»

Концерт покажут в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри. На путевку претендуют 12 исполнителей и коллективов.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе Беларуси. В прошлом году в Тель-Авиве белорусская певица ЗЕНА прошла в финал конкурса и заняла там 24-е место. Лучший результат нашей страны на «Евровидении» – 6 место Дмитрия Колдуна в финале в 2007 году.

 
 
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Конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет в мае в Нидерландах.
 
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