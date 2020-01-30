Представитель Беларуси на «Евровидении-2020» определится 28 февраля

Источник материала: Аргументы и факты

Национальный отборочный тур на «Евровидение-2020» близится к кульминации. Стало известно, что финальный гала-концерт, во время которого определится представитель Беларуси на международном конкурсе, состоится 28 февраля (пятница) в одном из павильонов Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Концерт покажут в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Представителя Беларуси на «Евровидении» выберут путем голосования телезрителей и членов профессионального жюри. На путевку претендуют 12 исполнителей и коллективов.

Напомним, «Евровидение» пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. На сцене выступят представители 41 страны, в том числе Беларуси. В прошлом году в Тель-Авиве белорусская певица ЗЕНА прошла в финал конкурса и заняла там 24-е место. Лучший результат нашей страны на «Евровидении» – 6 место Дмитрия Колдуна в финале в 2007 году.