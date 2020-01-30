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НАТО впервые утвердил политику по предотвращению и реагированию на сексуальное надругательство

30.01.2020 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Североатлантический альянс принял свою первую политику по предотвращению и реагированию на сексуальную эксплуатацию и надругательство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз НАТО.

Политика, которая касается всего персонала, четко определяет нулевую толерантность в подходе НАТО, говорится в сообщении.

"Эта жесткая политика определяет, какое поведение является неприемлемым, как его предотвратить и как союзники совместно будут работать для обеспечения подотчетности. Политика ориентирована прежде всего на предотвращение, что является ключевым для защиты женщин, девушек и всех, кому может грозить риск", - заявили в Альянсе.

Там подчеркивают, что эта политика повышает осведомленность, предусматривает обучение и другие шаги для создания среды, благоприятной для предотвращения сексуальной эксплуатации и надругательства.

Она "посылает четкий мессидж об усиленной защите и обеспечивает доверие со стороны граждан стран НАТО и тех стран, в которых Альянс действует".


По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, политика является "еще одним практическим способом, которым мы демонстрируем свою приверженность нашим принципам и основным ценностям, в частности уважение к правам человека".

НАТО стремится продвигать гендерное равенство и принципы резолюции Совета Безопасности ООН "Женщины, мир, безопасность" в пределах своих задач и функций - военных и гражданских. Политика была одобрена министрами иностранных дел НАТО в ноябре 2019 года и утверждена лидерами НАТО на их совещании в Лондоне в декабре.

Отметим, председатель украинской партии власти "Слуга народа" ранее назвал "очень низкими" перспективы ратификации в нынешнем созыве Верховной рады Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
 
 
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Североатлантический альянс принял свою первую политику по предотвращению и реагированию на сексуальную эксплуатацию и надругательство.
 
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