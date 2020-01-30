Международная сетевая акция «ПоЧитатели Чехова»

Источник материала: Новости Дзержинска

29 января исполняется 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова - одного из самых читаемых писателей в мире.

К этой дате Муниципальное автономное учреждение культуры «Ишимская городская централизованная библиотечная система» запустила международную сетевую акцию «ПоЧитатели Чехова», к которой присоединились и библиотеки ГУ «Дзержинская районная централизованная библиотечная система».

Цель акции: популяризация творчества А.П. Чехова среди читателей и интернет-пользователей.

Участникам необходимо было опубликовать фото с книгами Антона Павловича на стене группы «ПоЧитатели Чехова».

В отделе обслуживания и информации в рамках акции организована книжно-иллюстративная выставка с элементами инсталляции «Большой писатель малого жанра». Издания, представленные на выставке, открывают для читателей интересные и неизвестные страницы жизни и творчества писателя, дают возможность перечитать его произведения и в очередной раз задуматься над строками классика русской литературы.

Неподдельный интерес вызвала выставка и у участников очередного заседания дисскусионного клуба «BOOKtime». Они окунулись в светлый, добрый, искренний и благородный мир великолепного мастера короткого рассказа А.П. Чехова. Большой эмоциональный отклик вызвал просмотр экранизации рассказа А.П. Чехова «На чужбине». Сюрпризом для всех стали «Рецепты доктора Чехова» - жизнеутверждающие высказывания писателя.









В Даниловичской интегрированной сельской библиотеке для учеников 9 класса прошел литературный портрет «Тонкий знаток человеческих душ». Ребята познакомились с интересными фактами из биографии писателя, с книгами и публикациями, представленными на выставке.





Для посетителей Энергетиковской сельской библиотеки была организована выставка-портрет "Лекарь страдающих душ", посвященная знаменательной дате писателя. Во время обзора выставки читатели зачитывали отрывки из его известных произведений: «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Чайка» и др.





В Волмянской интегрированной сельской библиотеке прошел литературный ринг «Щедрый юмор великого таланта», на который были приглашены ученики ГУО «УПК Волмянский детский сад – базовая школа».

Присутствующие в ходе просмотра видео-презентации узнали интересные факты из биографии юбиляра, совершили виртуальное путешествие по чеховским местам. Познакомились с историей возникновения его псевдонима, творческим наследием писателя, читали отрывки из рассказов А.П. Чехова и разгадывали кроссворд по этим произведениям.

Для посетителей библиотеки была организована книжная выставка «Певец человеческой души», на которой были представлены произведения А.П. Чехова. Каждый желающий смог сделать фото на фоне выставки, тем самым поучаствовав в акции.





В Станьковской сельской библиотеке прошла презентация выставки-юбилея «Чехов сегодня и всегда».





Скирмантовская сельская библиотека вниманию своих читателей предложила выставку-посвящение «Страницы Чехова листая…».





Литературный портрет к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова «Тонкий знаток человеческих душ» прошёл в Заболотской сельской библиотеке. Читатели познакомились с биографией и творчеством писателя, ответили на вопросы викторины, а юные читатели прочитали по ролям отрывки из рассказов Чехова «Толстый и тонкий», «Хирургия». Мероприятие закончилось конкурсом «Визитная карточка». Читателям были предложены предметы, которые, подобно визитной карточке, смогли бы достойно представить их владельцев – героев чеховских рассказов.





В Негорельской сельской библиотеке прошел литературный просмотр «Антон Павлович Чехов – врач человеческих душ». Посетители библиотеки узнали об интересных фактах биографии писателя, о его благотворительной деятельности. Познакомились с книгами и журнальными публикациями об Антоне Павловиче, которые есть в фонде библиотеки. Это заставило многих читателей по-новому взглянуть на писателя, увидеть за страницами книг творчество великого дарования.





В Черниковщинской сельской библиотеке для посетителей была подготовлена книжная выставка «Чехов навсегда». На ней представлена литература из фонда библиотеки, с помощью которой читатели смогли познакомиться с жизнью и творчеством замечательного русского писателя и драматурга, открыть для себя новые факты биографии.





В Гричинской сельской библиотеке прошла литературная гостиная «Грани чеховского мира». Библиотекарь Людмила Александровна Остапец рассказала о жизни и творчестве русского писателя и драматурга, об интересных фактах его биографии, продемонстрировав презентацию на тему: "Такой разный Чехов". В заключении мероприятия участникам были предложены книги и публикации писателя из фондов библиотеки.





В Путчинской сельской библиотеке организована выставка «Листая книжные страницы», которая знакомит читателей с наследием великого писателя.





Литературная беседа «Прекрасный мир удивительного человека» прошла в Великосельской интегрированной сельской библиотеке. На мероприятие были приглашены учащиеся ГУО «Великосельский УПК детский сад-базовая школа». Юные читатели познакомились с интересными страницами жизни великого писателя, совершили виртуальную экскурсию по «чеховским» местам. Более подробно узнать о творчестве Антона Павловича Чехова помогла книжная выставка «Созвучен разным поколениям».





В Новосёлковской интегрированной сельской библиотеке прошел литературный калейдоскоп «Антон Павлович Чехов и герои его произведений».

Издания о жизни и творчестве великого классика, мастера слова были представлены на книжной выставке. Ребята вспомнили произведения автора, героями которых являются дети и мультфильмы, снятые по мотивам рассказов А.П. Чехова. Юные читатели активно отвечали на вопросы викторины, обсуждали правильные ответы, делились своими мыслями.

В Боровиковской интегрированной сельской библиотеке к юбилею русского писателя Антона Павловича Чехова была подготовлена и проведена литературная минутка «Мне удалось войти в историю литературы». Библиотекарь Маргарита Геннадьевна Трещенко рассказала об интересных фактах о жизни и творчестве писателя, ребята прослушали отрывки из замечательных рассказов А.П.Чехова «Ванька», «Каштанка», «Ионыч» и высказали свои суждения о произведениях.



