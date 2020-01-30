Мы в шоке: что говорят на Слуцком сахарном комбинате о пропавшем директоре

Источник материала: Слуцк Город





Официально Николай Прудник находится в отпуске, другой информации на предприятии по-прежнему нет; неофициально люди признаются, что у них самый лучший директор, и верят, что, разобравшись, его обязательно отпустят в ближайшее время.

"Не тратьте время, здесь вам никто ничего не скажет", – резко реагирует продавец магазина у проходной Слуцкого сахарорафинадного комбината на вопрос о директоре. Николай Прудник с минувшей пятницы в отпуске, но есть предположение, что именно его и его коллегу, директора Городейского сахарного завода, в пятницу сняли с того самого самолета, летевшего в Мюнхен.

"Мы в шоке. Для нас этот директор самый лучший", – признается, немного остыв, продавец.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат работает с прибылью. Сайт комбината утверждает, что предприятие "занимает лидирующее положение на внутреннем рынке республики", на него приходится 30% внутреннего рынка, до 60% продукции идет на экспорт. Слуцкий сахар продают в Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Узбекистан, Литву и Молдову.

Работники комбината, с которыми Sputnik удалось пообщаться, довольны и работой, и зарплатами, и руководством. Потому настроение у них противоречивое: с одной стороны, тревожно от неизвестности, с другой – есть уверенность, что с их директором – таким успешным и умеющим работать с людьми – ничего плохого случиться не может.

Ясности нет

В то, что директора задержали, собеседники Sputnik до конца не верят. Читают новости в интернете, но без официального подтверждения отказываются верить в задержание директора.

"Вообще неизвестно, почему его нет. Официально он же в отпуске. Ничего не подтверждено. Никто, честно говоря, в новости не верит. Все с опасением ждут новостей, но никто не верит в это задержание", – говорит молодой мужчина.

Никакой ясности о том, что происходит, нет и в руководстве предприятия.

"Ясности нет. Пока ничего, все ждут", – сказал Sputnik заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Слуцкого сахарорафинадного комбината Евгений Шаповалов.

При этом интереса к предприятию со стороны компетентных органов за это время не было.

"После выходных вышел из отпуска, так вот, с понедельника здесь никого не было", – сказал Шаповалов.

Есть версия

Но даже если предположить, что Николая Павловича задержали, его скоро отпустят, разберутся и отпустят – убежден еще один работник комбината. Он отказался представиться, сказал лишь, что 15 лет работает здесь в снабжении.

"Тут коррупционной схемы – во всяком случае у нас – нет. Насколько мы знаем нашего директора, здесь коррупции нет. У нас все строго. Я проработал в снабжении 15 лет. Так вот, все закупки – всегда официально, тендеры проводились. Я знаю, как это все делалось. Эти все закупки проходили через меня", – рассказывает собеседник Sputnik.

Возможно, возникли какие-то проблемы со сбытом, рассуждает сотрудник предприятия. В пользу этой версии, по его мнению, говорит тот факт, что появились опять же неподтвержденные новости о задержании еще и руководителя Белорусской сахарной компании, которая, согласно информации с ее сайта, является "успешно развивающейся компанией, реализующей сахар-песок белорусского производства". Офис БСК расположен в Москве, она сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке.

"Тут скорее всего проблема в том, что задержали этого из сахарной компании – со сбытом проблема. Поэтому разбираются", – выдвигает версию мужчина.

Он убежден: даже если предположить, что директора задержали, органы во всем разберутся, и Николай Прудник в ближайшее время вернется на комбинат. И так, по его ощущениям, думают многие на предприятии.

"В принципе, люди не переживают, потому что тут коррупционной составляющей у нас нет. Основная масса народа знает: разберутся – и он вернется... Мы переживаем из-за другого, что на пенсию он уйдет. Вот это будет плохо. А он уйдет однозначно. И неизвестно, кого поставят, и что там будет дальше. Нас он устраивает вполне..." – говорит мужчина.

Человек не с улицы

Все, с кем смог пообщаться Sputnik, отзывались о Николае Пруднике крайне комплиментарно: свой человек и очень успешный менеджер.

"Человек не с улицы, выращенный на этом предприятии. С ним мы были не обижены. И как человек, и как руководитель он очень хороший. И работа была все время, не так, как на некоторых других предприятиях, и зарплаты достойные... Очень интересно, что происходит. Пытаемся следить, но большая часть информации пустая", – признается еще одна работница комбината.

Прудник на предприятии с 1970-х годов. Работал сначала агрономом, в 1999 году стал заместителем директора, а с 2004-го возглавил комбинат. В нынешнем году, по словам работников, планировал уйти на пенсию.

"То, что наш комбинат – единственный безубыточный среди сахарных предприятий, заслуга именно директора и команды, которую он подобрал... Ну и нас, естественно", – признается один из работников.

Он неоднократно видел Прудника на работе и в выходные. Причем не в кабинете.

"Он поднялся с простого рабочего до руководителя завода. Как руководитель он очень нормальный, потому что каждые практически выходные – я сам работал и на заготовке – он приезжает, смотрит процесс, как там переработка: это в свой выходной день. Ты видишь, как он интересуется..." – рассказывает мужчина.

Он вспоминает, как пару лет назад на предприятие приезжал президент, и у главы государства не возникло никаких вопросов к тому, что он здесь увидел.

"Вы ж видите в новостях, как он на предприятиях: у вас то не так, у вас это не так. А у нас президент остался доволен, никаких замечаний не было, вообще никаких. Потому что у нас все нормально. У нас же самый лучший завод по СНГ. И уже 5 лет, а там около 70 заводов оцениваются", – собеседник Sputnik предприятием явно гордится.

В качестве безусловных заслуг Прудника собеседники Sputnik называли достойную зарплату и стабильность, которую давала работа на комбинате. Терять эту стабильность им не хотелось бы, поэтому они все-таки волнуются из-за отсутствия информации.

И да, признаются некоторые собеседники Sputnik, им неприятно, что их держат в неведении, отказываясь подтверждать или опровергать слухи о задержании их директора.

"У нас такая интересная страна, где происходит много интересных историй. Поэтому я не удивлен. Есть очень серьезные предприниматели, которых также берут непонятно за что, потом выпускают непонятно как. О чем они там договорились, никто не понимает. Это абсолютно неправильно", – убежден один из работников комбината.