ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы в шоке: что говорят на Слуцком сахарном комбинате о пропавшем директоре

30.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Мы в шоке: что говорят на Слуцком сахарном комбинате о пропавшем директоре

Официально Николай Прудник находится в отпуске, другой информации на предприятии по-прежнему нет; неофициально люди признаются, что у них самый лучший директор, и верят, что, разобравшись, его обязательно отпустят в ближайшее время.

"Не тратьте время, здесь вам никто ничего не скажет", – резко реагирует продавец магазина у проходной Слуцкого сахарорафинадного комбината на вопрос о директоре. Николай Прудник с минувшей пятницы в отпуске, но есть предположение, что именно его и его коллегу, директора Городейского сахарного завода, в пятницу сняли с того самого самолета, летевшего в Мюнхен.

"Мы в шоке. Для нас этот директор самый лучший", – признается, немного остыв, продавец.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат работает с прибылью. Сайт комбината утверждает, что предприятие "занимает лидирующее положение на внутреннем рынке республики", на него приходится 30% внутреннего рынка, до 60% продукции идет на экспорт. Слуцкий сахар продают в Россию, Украину, Казахстан, Грузию, Узбекистан, Литву и Молдову.

Работники комбината, с которыми Sputnik удалось пообщаться, довольны и работой, и зарплатами, и руководством. Потому настроение у них противоречивое: с одной стороны, тревожно от неизвестности, с другой – есть уверенность, что с их директором – таким успешным и умеющим работать с людьми – ничего плохого случиться не может.

Ясности нет

В то, что директора задержали, собеседники Sputnik до конца не верят. Читают новости в интернете, но без официального подтверждения отказываются верить в задержание директора.

"Вообще неизвестно, почему его нет. Официально он же в отпуске. Ничего не подтверждено. Никто, честно говоря, в новости не верит. Все с опасением ждут новостей, но никто не верит в это задержание", – говорит молодой мужчина.

Никакой ясности о том, что происходит, нет и в руководстве предприятия.

"Ясности нет. Пока ничего, все ждут", – сказал Sputnik заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Слуцкого сахарорафинадного комбината Евгений Шаповалов.

При этом интереса к предприятию со стороны компетентных органов за это время не было.

"После выходных вышел из отпуска, так вот, с понедельника здесь никого не было", – сказал Шаповалов.

Есть версия

Но даже если предположить, что Николая Павловича задержали, его скоро отпустят, разберутся и отпустят – убежден еще один работник комбината. Он отказался представиться, сказал лишь, что 15 лет работает здесь в снабжении.

"Тут коррупционной схемы – во всяком случае у нас – нет. Насколько мы знаем нашего директора, здесь коррупции нет. У нас все строго. Я проработал в снабжении 15 лет. Так вот, все закупки – всегда официально, тендеры проводились. Я знаю, как это все делалось. Эти все закупки проходили через меня", – рассказывает собеседник Sputnik.

Возможно, возникли какие-то проблемы со сбытом, рассуждает сотрудник предприятия. В пользу этой версии, по его мнению, говорит тот факт, что появились опять же неподтвержденные новости о задержании еще и руководителя Белорусской сахарной компании, которая, согласно информации с ее сайта, является "успешно развивающейся компанией, реализующей сахар-песок белорусского производства". Офис БСК расположен в Москве, она сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке.

"Тут скорее всего проблема в том, что задержали этого из сахарной компании – со сбытом проблема. Поэтому разбираются", – выдвигает версию мужчина.

Он убежден: даже если предположить, что директора задержали, органы во всем разберутся, и Николай Прудник в ближайшее время вернется на комбинат. И так, по его ощущениям, думают многие на предприятии.

"В принципе, люди не переживают, потому что тут коррупционной составляющей у нас нет. Основная масса народа знает: разберутся – и он вернется... Мы переживаем из-за другого, что на пенсию он уйдет. Вот это будет плохо. А он уйдет однозначно. И неизвестно, кого поставят, и что там будет дальше. Нас он устраивает вполне..." – говорит мужчина.

Человек не с улицы

Все, с кем смог пообщаться Sputnik, отзывались о Николае Пруднике крайне комплиментарно: свой человек и очень успешный менеджер.

"Человек не с улицы, выращенный на этом предприятии. С ним мы были не обижены. И как человек, и как руководитель он очень хороший. И работа была все время, не так, как на некоторых других предприятиях, и зарплаты достойные... Очень интересно, что происходит. Пытаемся следить, но большая часть информации пустая", – признается еще одна работница комбината.

Прудник на предприятии с 1970-х годов. Работал сначала агрономом, в 1999 году стал заместителем директора, а с 2004-го возглавил комбинат. В нынешнем году, по словам работников, планировал уйти на пенсию.

"То, что наш комбинат – единственный безубыточный среди сахарных предприятий, заслуга именно директора и команды, которую он подобрал... Ну и нас, естественно", – признается один из работников.
Он неоднократно видел Прудника на работе и в выходные. Причем не в кабинете.

"Он поднялся с простого рабочего до руководителя завода. Как руководитель он очень нормальный, потому что каждые практически выходные – я сам работал и на заготовке – он приезжает, смотрит процесс, как там переработка: это в свой выходной день. Ты видишь, как он интересуется..." – рассказывает мужчина.

Он вспоминает, как пару лет назад на предприятие приезжал президент, и у главы государства не возникло никаких вопросов к тому, что он здесь увидел.

"Вы ж видите в новостях, как он на предприятиях: у вас то не так, у вас это не так. А у нас президент остался доволен, никаких замечаний не было, вообще никаких. Потому что у нас все нормально. У нас же самый лучший завод по СНГ. И уже 5 лет, а там около 70 заводов оцениваются", – собеседник Sputnik предприятием явно гордится.

В качестве безусловных заслуг Прудника собеседники Sputnik называли достойную зарплату и стабильность, которую давала работа на комбинате. Терять эту стабильность им не хотелось бы, поэтому они все-таки волнуются из-за отсутствия информации.

И да, признаются некоторые собеседники Sputnik, им неприятно, что их держат в неведении, отказываясь подтверждать или опровергать слухи о задержании их директора.

"У нас такая интересная страна, где происходит много интересных историй. Поэтому я не удивлен. Есть очень серьезные предприниматели, которых также берут непонятно за что, потом выпускают непонятно как. О чем они там договорились, никто не понимает. Это абсолютно неправильно", – убежден один из работников комбината.

sputnik.by

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официально Николай Прудник находится в отпуске, другой информации на предприятии по-прежнему нет; неофициально люди признаются, что у них самый лучший директор, и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый рекорд. Долги белорусов перед банками перевалили за 14 млрд рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика