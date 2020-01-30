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«Здесь от предпринимателей нужно только желание». В Гродно открылся первый бизнес-инкубатор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно появились новые возможности для новичков бизнеса. Здесь открылся первый в областном центре бизнес-инкубатор. Стартап начинается с хорошей идеи, но ее наличие не делает человека предпринимателем. А уж привлечь инвестиции одной идеей практически невозможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зато новичкам доступны стартап-школы, бизнес-инкубаторы, преакселераторы, хакатоны и конкурсы. Опытные специалисты сделают все, чтобы резидент смог впоследствии монетизировать свою идею. Для этого организуют консультации экспертов, обучение маркетингу, продажам и рекламе, даже окажут некоторую финансовую поддержку.
Мухаммед Караджаев, резидент бизнес-инкубатора:
Олег Шкулепа, директор бизнес-инкубатора:
Сегодня в стране действует уже 26 бизнес-инкубаторов. Все они являются инфраструктурой для поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Новости Беларуси. В Гродно появились новые возможности для новичков бизнеса. Здесь открылся первый в областном центре бизнес-инкубатор. Стартап начинается с...
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