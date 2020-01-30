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Новости экономики за 30.01.2020

30.01.2020 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кто поддержит идеи начинающих бизнесменов из Гродно? Получить электронную цифровую подпись теперь проще – объясним как. Сколько зарабатывают социальные сети с мировым именем? Детали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь от предпринимателей нужно только желание». В Гродно открылся первый бизнес-инкубатор

Новости экономики за 30.01.2020

ЦИФРОВИЗАЦИЯ УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ

Цифровизация уровня международных стандартов. Мы планомерно уходим от бумажного документооборота. Очередной шаг в этом направлении: на базе Национального центра маркетинга начнет работу Регистрационный центр Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи, в котором можно будет получить все виды электронной цифровой подписи в «Одном окне». Если ранее пользователи были вынуждены обращаться за получением атрибутного сертификата и за «расширенной» цифровой подписью в разные организации, то теперь для удобства это можно сделать в одном месте.

Новости экономики за 30.01.2020

ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ FACEBOOK ВОЗРОСЛО ДО 2,5 МИЛЛИАРДОВ

Если вы пользуетесь социальной сетью Facebook, вы один из 2,5 миллиарда. Число людей, которые регулярно заходят эту сеть, увеличилось на 8 % за год. Хотя бы один раз в день Facebook открывают 1 миллиард 660 миллионов человек. Выручка в 2019 году составила более 70 миллиардов долларов, увеличившись на 27 %. В таком же плюсе и доходы от рекламы.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Кто поддержит идеи начинающих бизнесменов из Гродно? Получить электронную цифровую подпись теперь проще – объясним как. Сколько зарабатывают...
 
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