|
В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше интересных туристических маршрутов появится в Минской области. До конца 2020 года в области планируют создать информационно-туристический центр, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ.
При этом акцент сделают не только на известных объектах. Специалисты отмечают, что в центральном регионе много достопримечательностей, которые можно показать туристам. Так, особое внимание уделят Мядельскому краю.
Одно из направлений развития региона – событийный туризм. Хорошим примером здесь является Будславский костел, где раз в год проходит большой религиозный праздник. Сюда съезжаются верующие со всего мира. Собственные идеи местных предпринимателей также будут поддерживать.
Алина Бушмович, исполнительный директор международного общественного экологического объединения «Экопроект «Партнерство»:
Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Экспорт туристических услуг в Минской области ежегодно увеличивается. За 2019 год рост составил около 120 процентов. Среди перспективных направлений: спортивный, охотничий, гастрономический и промышленный туризм.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Больше интересных туристических маршрутов появится в Минской области. До конца 2020 года в области планируют создать информационно-туристический...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)