ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

30.01.2020 20:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больше интересных туристических маршрутов появится в Минской области. До конца 2020 года в области планируют создать информационно-туристический центр, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

При этом акцент сделают не только на известных объектах. Специалисты отмечают, что в центральном регионе много достопримечательностей, которые можно показать туристам. Так, особое внимание уделят Мядельскому краю.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

Одно из направлений развития региона – событийный туризм. Хорошим примером здесь является Будславский костел, где раз в год проходит большой религиозный праздник. Сюда съезжаются верующие со всего мира. Собственные идеи местных предпринимателей также будут поддерживать.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

Алина Бушмович, исполнительный директор международного общественного экологического объединения «Экопроект «Партнерство»:
Мы вместе с нашими партнерами в Комарово Общественном объединением «Женщины за возрождение Нарочанского края» реализовывали проект по развитию сельского бизнеса в северо-западном регионе Беларуси.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

Николай Рогащук, заместитель председателя Миноблисполкома:
Проблемы развития вот этого потенциала, который есть в Нарочи, в Нарочанском крае. Мы сегодня собрались в бизнес-инкубаторе здесь, в Комарово, Мядельском районе, и собрали регионы Минской области, такие как Вилейский, Воложинский, Несвижский районы, которые мы считаем нужным развивать в туристическом плане.

В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр

Экспорт туристических услуг в Минской области ежегодно увеличивается. За 2019 год рост составил около 120 процентов. Среди перспективных направлений: спортивный, охотничий, гастрономический и промышленный туризм.

Люди в материале: Алина Бушмович, Николай Рогащук
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Больше интересных туристических маршрутов появится в Минской области. До конца 2020 года в области планируют создать информационно-туристический...
 
Новости дня
Новости разные
 
16 несчастных случаев за год, 11 человек погибли. В Минске усилили контроль за пассажирами железной дороги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика