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Лукашенко запретил думать о приватизации МЗКТ

30.01.2020 21:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня потребовал от нового гендиректора Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского повысить конкурентоспособность предприятия и предостерег его от мыслей о возможной приватизации этого актива.

"Я очень бы не хотел, чтобы вы когда-нибудь внесли мне предложения о приватизации этого предприятия, в том числе иностранцами, не важно, откуда они - с Востока или с Запада. Я понимаю, что если ты пришел работать на завод, то не должен угробить это предприятие или кому-то продать. Это как у нас сейчас в Беларуси: вот взять страну и сделать зависимой или куда-то там слить. Мы же не для этого", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо сохранить один из его любимых заводов.

"Не потому что он не такой старый и не потому что вы производите интересные, нужные вещи. Мои сложные поручения вы когда-то, я даже не надеялся, очень быстро исполнили: вы произвели те машины, которые оказались нужны нашей армии и сегодня востребованы на международных рынках", - сказал белорусский правитель.
 
 
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Лукашенко сегодня потребовал от нового гендиректора Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского повысить конкурентоспособность предприятия и...
 
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