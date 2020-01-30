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Врач заразил гепатитом или неправильно принял роды? В тюрьму
Источник материала: Партизан
В Беларуси хотят расширить формулировку уголовной статьи в отношении медиков так, чтобы привлечь их к ответственности можно было не только за смерть пациента или причинение телесных повреждений, но и за иные тяжкие последствия.
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Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова рассказала Еврорадио, что этот документ подготовлен на основе предложений СК: “Вопрос этот имел место быть и поднимался, мы направляли предложения. Мы направляли ряд документов в части, нас касающейся”.
В чём проблема и что предлагается изменить?
В документе сказано, что Минздрав считает необходимым изменить формулировку статьи 162 Уголовного кодекса “Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником”. В её действующей редакции говорится, что врача можно привлечь к уголовной ответственности за “причинение пациенту по неосторожности тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения” или за действия, что “повлекли по неосторожности смерть пациента либо заражение ВИЧ”.
В таком виде статья не охватывает всех случаев, когда больные страдают из-за врачебной ошибки. Документ содержит несколько конкретных примеров. Граждане К., М., К. и Ж. пожаловались, что заболели гепатитом после оказания медицинской помощи в одной из минских клинических больниц. Однако судмедэкспертиза не смогла признать заболевание вирусным гепатитом С телесным повреждением, поскольку он вызывается микроорганизмами.
Ещё одна история развернулась в одной из районных больниц. Судмедэксперты установили, что, принимая роды у З., медицинские работники допустили “многочисленные нарушения”. Мозг ребёнка был повреждён, это привело к детскому церебральному параличу. Однако полученные младенцем травмы “относятся к категории возникающих во время протекания родов патологических состояний” и в настоящее время также не являются телесными повреждениями с точки зрения Уголовного кодекса.
Чтобы исправить это, к уже имеющимся в формулировке статьи тяжкому и менее тяжкому телесным повреждениям предлагается добавить слова “либо иных тяжких последствий”. Под ними предлагается понимать “установленное судебно-медицинской экспертизой необратимое нарушение физиологической функции организма человека, обусловленное некачественным оказанием медицинской помощи”.
Также Минздрав готовит изменения в закон “О здравоохранении”. Там должны появиться термины “качество медицинской помощи”, “экспертиза медицинской помощи” и требования, в соответствии с которыми оказывается медпомощь.
“Человек не всегда является причиной происшествия”
Кто будет решать, надлежащим или ненадлежащим образом врачи выполнили свою работу? Разработкой системы контроля и критериев качества медицинской помощи занимался РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. Директор центра Василий Смычек рассказал Еврорадио, что документ уже находится в Минздраве на утверждении:
“На базе нашего центра открыт отдел экспертизы качества оказания медпомощи, где контроль будет осуществляться на республиканском уровне. На областном он будет обеспечиваться на базе медико-реабилитационной экспертной комиссии, а в районах будет в каждой больнице врачебно-консультационная комиссия.
Что касается критериев, то их пока рано озвучивать, ведь документ ещё не утверждён. Но они уже проработаны. Контроль качества и раньше осуществлялся, и сейчас осуществляется. Просто мы решили создать новую систему оказания помощи, чтобы минимизировать ошибки”.
Качество оказания медицинских услуг будет проверяться специальными инспекциями. Для каждого медицинского учреждения и различных врачей, в зависимости от их уровня, разработаны отдельные критерии.
Что касается расширения уголовной ответственности для врачей, Василий Смычек считает, что это очень сложный вопрос и в каждом конкретном случае должно происходить подробное разбирательство:
“Существует понятие “модель швейцарского сыра” — это означает, что в некоторых случаях разные скрытые факторы так накладываются друг на друга, что могут привести к трагическому исходу. Где-то человек не прошёл нужное повышение квалификации, или совершил врачебную ошибку, или идёт банальная операция, но случилось осложнение. И это привело к летальному исходу. Но человек не всегда является причиной происшествия. Нужно учитывать массу нюансов, которые кроются в организации лечебного процесса, а не в отдельных людях.
Надо очень осторожно подходить к данному вопросу. Тем более когда мы говорим об уголовных статьях. В каждом конкретном случае нужен очень подробный анализ. Потому что — да, бывают случаи, когда врачебная ошибка, где-то, может, надо действительно очень серьёзно наказывать. Но в каждом конкретном случае надо очень серьёзно разбираться”.
В самом документе говорится, что расширение формулировки уголовной статьи нужно для “защиты конституционных прав человека на жизнь и охрану здоровья и предупреждения преступных посягательств”.
Не спровоцирует ли угроза уголовного наказания отток врачей из страны?
В декабре 2019 года Александр Лукашенко высказывался об оттоке медиков из Беларуси. Тогда он заявил, что будут приниматься меры, чтобы удержать специалистов и создавать необходимые условия для жизни и работы.
На начало 2020 года в белорусских больницах не хватало почти три тысячи медиков. Чаще всего уезжают в Польшу и Германию. В Польше сейчас работает более 230 специалистов из Беларуси, и польское правительство планирует ввести новые правила приёма врачей из-за пределов ЕС, облегчающие трудоустройство в медицинской сфере.
В Министерстве здравоохранения в течение почти двух месяцев не смогли ответить на наши вопросы о планируемом расширении формулировки уголовной статьи и критериях оценки качества медпомощи.
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В Беларуси хотят расширить формулировку уголовной статьи в отношении медиков так, чтобы привлечь их к ответственности можно было не только за смерть пациента или...
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