Белорусы добились возврата денег за сорванный концерт Иглесиаса, но не все. Как так?

Источник материала: Tut.by

Недавно стало известно, что фанатам, которые покупали билеты на отмененный концерт Иглесиаса через сайт btickets.com болгарского организатора Art BG, начали возвращать деньги за покупку квитков. Но те, кто приобретал билеты через белорусского билетного оператора Kvitki.by, до сих пор не получили свои средства. Почему? Во всех тонкостях разбирается AFISHA.TUT.BY.

3 декабря в Минске должен был пройти концерт Энрике Иглесиаса, но его отменили. Цена билетов варьировалась от 93 до 354 рублей, их можно было купить через Kvitki.by, в кассах «Минск-Арены» и на сайте болгарского организатора btickets.com. Всем тем, кто покупал квитки в кассах «Минск-Арены», деньги вернули сразу. Теперь и тем, кто приобретал их на btickets.com, неожиданно начали возвращать деньги.

Как такое возможно, если организатор объявил себя банкротом? Юлия — одна из пострадавших — покупала билеты на концерт Иглесиаса на сайте btickets. сom, как только открылись продажи, еще в марте 2019-го. Сейчас сайт недоступен, но в архивах его можно найти . Когда девушка узнала об отмене выступления испанца, начала писать сообщения организатору, но ответа не получила. Тогда от кого-то в общем чате пострадавших (о таких форумах мы пишем ниже) она узнала о процедуре chargeback, то есть «возвратный платеж», и попыталась вернуть свои деньги через банк. — Я оставила электронное сообщение на сайте своего банка (в данном случае Приорбанк. — Прим. TUT.BY). Затем написала заявление на опротестование сделки, причина: «Товар или услуга не получены». В итоге мне оформили возврат. Судя по информации от фанатов, Приорбанк вернул средства тем, кто покупал билеты на btickets.com, в 100% случаев. Также деньги возвращают клиентам МТБанка и Альфа-Банка. Говоря о платежных системах, в спорах выигрывают владельцы карт как Visa, так и MasterCard.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Нужно понимать, что в процедуре chargeback задействованы минимум четыре участника: с одной стороны — клиент и банк, который обслуживает этого клиента (он называется эмитент), с другой стороны — торговая точка (например, «Квитки» или Art BG) и банк, который ее обслуживает, то есть банк-эквайер. В Приорбанке нам так прокомментировали процедуру возврата: — Приорбанк в этом процессе — банк-эмитент, поскольку клиент оплатил билет нашей картой. У btickets.com, в свою очередь, есть договор эквайринга со своим банком (возможно, болгарским. — Прим. TUT.BY). Банк-эмитент предъявляет претензию банку-эквайеру. Задача банка-эквайера, согласно правилам опротестования, доказать нам, что услуга клиенту — держателю карточки была оказана, либо вернуть деньги. Откуда банк-эквайер их возьмет — со счета торговца или из собственных расходов, мы не знаем. На вопрос, какой банк занимался эквайрингом в рамках этой процедуры, в Приорбанке ответили, что эта информация конфиденциальна. В МТБанке поделились приблизительно той же информацией: — Действительно, есть случаи успешного опротестования операций, совершенных на btickets.com после подачи претензии в банк-эквайер. Банк-эквайер этой торговой точки — банк-нерезидент (то есть не зарегистрирован Беларуси. — Прим. TUT.BY). Рассмотрев документы клиентов, он принял финансовую ответственность за совершенные транзакции, и денежные средства были возмещены на счета клиентов. Несет ли банк-эквайер самостоятельно расходы за опротестованные операции либо выставляет финансовое требование торговой точке btickets.com, наш банк установить не может. В Альфа-банке к тому же добавили, что за 30 дней с момента открытия спора они так и не получили ответа от банка-эквайера торговой точки. А это, согласно правилам процедуры chargeback, означает, что средства держателю карты будут возвращены. Есть предположение, что банком-эквайером с болгарской стороны мог быть ДСК — один из основных банков Болгарии, который в числе прочих оказывает услуги эквайринга. Логотип этого банка заметен на присланных поклонниками Иглесиаса скринах покупки билетов.

Скриншот, предоставленный одной из пострадавших. На нем видна форма покупки билета на сайте btickets.com и логотип банка, который, предположительно, мог его обслуживать ДСК банк не смог оперативно ответить на вопросы TUT.BY. Другой болгарский банк — УниКредит Булбанк, который тоже может фигурировать в этой истории, ожидаемо ответил, что не может предоставлять конфиденциальную информацию о своих клиентах. Поэтому пока непонятно, какой именно банк-эквайер и из каких средств совершает возвраты. Информацию, что chargeback покрывают страховые компании, нам тоже никто не подтвердил. Но точно одно: организатор Art BG не объявился и не начал сам возвращать деньги, как ошибочно считают некоторые фанаты.

Как вернуть деньги, если покупал билет через btickets.com? Если вы тоже покупали билеты через сайт болгарского организатора, вам нужно максимально оперативно связаться со своим банком и написать заявление на опротестование сделки. В банк стоит взять с собой паспорт, платежную карту, оригинал и копии билета, переписку с поставщиком услуг (если она есть), распечатку информации об отмене концерта (например, с сайта «Минск-Арены» или «Квитков» ) и любые другие доказательства, что услуга вам так и не была оказана. В банках рекомендуют не затягивать с подачей заявления: по правилам платежных систем, опротестование должно быть инициировано не позднее 120 календарных дней с даты, когда клиенту стало известно об отмене концерта. Стоит учесть, что некоторые банки за проведение процедуры chargeback берут комиссию. Например, опротестование в одном из белорусских банков стоит 30 рублей за каждую транзакцию. Вадиму, который пытается вернуть деньги за отмененный концерт, выставили счет комиссии аж в 90 рублей, так как у него в выписке было три транзакции на покупку, соответственно, трех билетов.

Можно ли осуществить chargeback, если покупал билеты у «Квитков»?

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Один из пострадавших заметил: вначале казалось, что у тех, кто покупал билеты на концерт Энрике Иглесиаса через «Квитки», больше шансов вернуть деньги, так как это местная компания. «А тут все наоборот», — пишет он. Тем, кто покупал билеты через сайт «Квитков», в проведении процедуры chargeback действительно отказывают. Многие просят журналистов разобраться, почему так происходит. Допустим, вы решились использовать chargeback в отношении Kvitki.by. Тогда банк-эквайер пришлет «Квиткам» запрос и попросит подтвердить, что операция по покупке билета на концерт Иглесиаса не была мошеннической. В «Квитках» это легко подтвердят, потому что услуга — именно продажа билетов — была ими осуществлена. У компании есть доказательства: публичный договор, выгрузка билетов и так далее. То есть выходит, что все легально и оснований воспользоваться возвратным платежом нет. А вы, в свою очередь, получите ответ, что при покупке билета на «Квитках» вы «ознакомились и дали согласие на основании договора публичной оферты ». Услуга, по мнению торговой точки и банка-эквайера, предоставлена вам в полном объеме. Именно поэтому Kvitki.by не принимают на себя финансовую ответственность за совершенные транзакции в связи с отменой концерта. Нужно понимать, что «Квитки» не «прикрываются» Кодексом о культуре, как пишут некоторые фанаты, а действительно не несут ответственности за несостоявшиеся или отмененные мероприятия. Если говорить простым языком, Kvitki.by были посредниками организатора концерта. Поэтому процедура возврата денег за билеты здесь другая . Чтобы попытаться вернуть деньги, нужно написать заявление в отделении милиции, прокуратуре и в следственных органах. Оно должно быть направлено на имя организатора концерта ЕООО «Арт БГ — Евентс». К исковому заявлению стоит приложить билет, квитанцию о его оплате и любые другие документы, которые, на ваш взгляд, имеют отношение к делу.

Но ведь на счету «Квитков» остались деньги. Когда уже их вернут? На счету «Квитков» все еще находятся деньги, которые они не успели перевести болгарскому организатору. Мы подробно писали об этом в одной из предыдущих публикаций. При этом юридически эти деньги не являются собственностью компании Kvitki.by, это все еще средства скрывшегося организатора. Сейчас идут предварительные суды по этому делу, но ни по одному из них еще нет решений. Директор компании Kvitki.by Александр Касинский так видит возможное развитие событий: — Ждем решения суда. По нему, как мне кажется, суд должен признать должником организатора, взыскать с него денежные средства. Для исполнения решения суда дело передадут судебному исполнителю. Тот, зная, что средства организатора есть у нас, обращается к нам, и мы переводим на его счет ту сумму, которая будет указана в решении суда. И так — пока деньги не закончатся. Когда они закончатся, судебный исполнитель должен будет искать деньги организатора в других источниках.

Почему покупатель не застрахован от таких случаев законодательно?

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В Кодексе о культуре РБ действительно сказано, что всю ответственность за отмену концерта несет организатор мероприятия, а не посредник, коим выступили «Квитки». На кого перекладывается ответственность в случае, если он исчез, непонятно. Отметим, что при покупке билета на крупный ивент (как в онлайне, так и в офлайне) зритель определенно несет риски. «Страховать покупку билета нам никто не позволяет», — делится директор Kvitki.by. В связи с кейсом несостоявшегося концерта Иглесиаса некоторые фанаты предлагают изменить законодательство и запретить переводить деньги организатору выступления до концерта. Многие из крупных промоутеров, которые ежегодно привозят больших зарубежных артистов, отмечают, что такой расклад может поставить крест на мероприятиях масштаба Дворца спорта и «Минск-Арены». И очевидно уменьшит количество крупных концертов.

В какие инстанции обращались фанаты и что им ответили? Поклонница Энрике Иглесиаса Татьяна рассказала AFISHA.TUT.BY, что обращалась за помощью даже в Администрацию президента. Однако там ей ничего не подсказали — только направили ее электронное обращение в Минский городской исполнительный комитет. О том, какой ответ придет ей из Мингорисполкома, мы примерно знаем благодаря Анне — еще одной пострадавшей. По словам девушки, ее обращение «перекидывали из инстанции в инстанцию». По итогу ей ответили из управления культуры Мингорисполкома. В ответе было сказало, что «во исполнение пункта 7 статьи 216 Кодекса о культуре в случае отмены концерта организатор обязан письменно информировать структурное подразделение Минского горисполкома». Но письменной информации об отмене концерта туда не поступало (потому что представители Art BG исчезли. — Прим. TUT.BY). К тому же в письме значилось, что «управление культуры не уполномочено на официальное толкование нормативных правовых актов».

Где обсуждают возврат денег за отмененный концерт?

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: glavred.info Актуальную информацию о ситуации можно найти по этой ссылке во «ВКонтакте» и в двух чатах в Viber — здесь и здесь , а для тех, кто покупал билеты через btickets.com, создали специальное сообщество (ссылки доступны с мобильного телефона). На этих форумах до сих пор активно обсуждают возврат денег и делятся скринами. Ребята даже создали базу всех тех, кто купил билет на отмененный концерт, в том числе и из регионов. Присоединяйтесь к ним, если тоже пострадали от действий мошенников.

Сколько всего пострадавших, точно ли не состоится концерт и заведено ли уголовное дело? Общее число пострадавших до сих пор никто не озвучил. Насколько нам известно, всего через сайт Kvitki.by было куплено около 3600 билетов, в кассах «Минск-Арены» — порядка 200 и еще, предположительно, несколько сотен через btickets.com. Вернуть деньги за билет пока смогли только те, кто покупал его в «Минск-Арене». Теперь возвращают средства и покупатели btickets.com — правда, пока в единичных случаях. Уголовное дело в нашей стране, по информации на сегодня, пока не возбуждено. Цитируем постановление Центрального РУВД города Минска: «В действиях должностных лиц ЕООО „АРТ БГ Евентс“ отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь» (статья называется «Мошенничество» . — Прим. TUT.BY). Что касается возможного проведения концерта, то, кажется, он все-таки не состоится. В середине декабря мы писали о том, что есть вероятность организовать концерт Иглесиаса в Минске в 2020 году. Тем не менее один из его потенциальных организаторов поделился, что «пока все на паузе». Ждем новостей и держим вас в курсе.

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