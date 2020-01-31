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«Когда наступит справедливость, о которой красиво говорят по телевизору?»

31.01.2020 07:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Когда наступит справедливость, о которой красиво говорят по телевизору?»
АиФ

Выживать пенсионерам становится все сложнее. Если в 2013 году при пенсии в 2,75 млн «старыми» я мог приобрести предметы длительного пользования, то сейчас денег едва хватает на еду низкого качества, оплату услуг ЖКХ, транспорт и лекарства.

«Когда наступит справедливость, о которой красиво говорят по телевизору?» Время и деньги. Почему будущая пенсия почти не зависит от текущего дохода

Думаю, все происходит оттого, что в 2013 году вступил в силу Указ о повышении пенсии раз в квартал, если зафиксирована инфляция более 5%. Но если инфляция составляет, скажем, 4,8%, то пенсии не индексируются. Используя эти «инквизиторские ножницы», власти залезли в карман пенсионеров!

Горько слышать, как с экрана телевизора то и дело повторяют слово «справедливость», а на деле буквально обворовывают самую социально незащищенную часть общества. При этом строятся развлекательные центры, устраиваются балы. А в то же время пенсионеры не могут даже в бассейн попасть, потому что им это не по карману. Когда же наступит та справедливость, о которой так красиво говорят по телевизору?

Письмо на электронный адрес aifcontact@aif.by

 
 
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АиФ Выживать пенсионерам становится все сложнее. Если в 2013 году при пенсии в 2,75 млн «старыми» я мог приобрести...
 
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