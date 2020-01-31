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Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабный праздник собрал молодых людей со всей страны – юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Креативные идеи и волонтерские проекты школьников, стартапы студентов Полесского университета позволили Пинску получить статус самого молодежного региона страны. Символичный ключ открывает год ярких возможностей.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Университет 3.0, 75-летие Победы – тем для форума «БеларусьМолодежьИнициатива» масса. Эта дискуссионная площадка объединит молодежь со всех уголков Беларуси.
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Новости Беларуси. Масштабный праздник собрал молодых людей со всей страны – юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки,...
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