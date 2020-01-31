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Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

31.01.2020 00:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабный праздник собрал молодых людей со всей страны – юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

Креативные идеи и волонтерские проекты школьников, стартапы студентов Полесского университета позволили Пинску получить статус самого молодежного региона страны. Символичный ключ открывает год ярких возможностей.

Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Те наработки, которые здесь будут, могут найти воплощение в каких-то конкретных делах. Сегодня даже мы договорились, что по ряду проектов, которые были представлены, уже подключатся непосредственно производители, допустим, белорусского унитехпрома – по утилизации лекарственных средств. Далее мы вели разговор, как в Пинске создать площадку региональную, которая бы потом взаимодействовала с детским национальным технопарком, который сейчас создается в Республике Беларусь. Это только те небольшие шаги, которые мы делаем буквально сейчас, передавая эстафету молодежной столицы Пинску.

Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

Университет 3.0, 75-летие Победы – тем для форума «БеларусьМолодежьИнициатива» масса. Эта дискуссионная площадка объединит молодежь со всех уголков Беларуси.

Пинск 30 января принял эстафету Молодежной столицы Беларуси

Люди в материале: Игорь Карпенко
 
 
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Новости Беларуси. Масштабный праздник собрал молодых людей со всей страны – юные парламентарии, студенты ведущих вузов, просто неравнодушные юноши и девушки,...
 
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