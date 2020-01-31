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Куда сходить в выходные, если хочется отдохнуть как следует? Рассказываем

31.01.2020 07:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минск, где будете тусоваться в эти выходные? AFISHA.TUT.BY уже знает ответ: мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино», «Концерты», «Спектакли», «Выставки», «Другое») выделили страницы, которые жители столицы чаще всего просматривали в период с 27 по 30 января. Как и всегда по пятницам, делимся событиями, которые сами горожане считают актуальными. Так где можно будет словиться с друзьями в этот уикэнд?

В кино на милой премьере — «Маленькие женщины»


Когда: все выходные

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Комсомолец», «Мир», «Центральный», «Пионер»

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

В кино вышла драма о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Срежиссировала ее Грета Гервиг — любимица американских независимых авторов, вы можете знать ее по рюшечной ленте «Леди Берд». В премьерной картине — очень модный каст: здесь собрались Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе, Лора Дерн, Мерил Стрип и Луи Гаррель. Действие ленты разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Бонус от редакции: не забудьте сходить на военную драму «1917» с Камбербэтчем. Похоже, уже через неделю этот фильм возьмет парочку «Оскаров».

Полный график кинопремьер Минска

На концерте эпатажной Наргиз


Когда: 1 февраля, 19.00

Где: Дворец Республики

Сколько: 40 — 150 рублей

Купить билет

Уже завтра на сцене Дворца Республики с сольником выступит певица Наргиз — одна из самых неординарных личностей российской эстрады. Ее образ мистичен, а голосовой тембр в пять октав цепляет поклонников рок-музыки. Это будет стильное выступление, на котором девушка презентует альбом «Вдвоем», который всего за несколько часов после выпуска занял лидирующую позицию в российском топ-чате iTunes. Если интересно, залетайте на концерт, билеты все еще есть.

Все концерты в Минске и регионах

На тусовке с модными рэперами


Jeembo & Tveth. Фото: vk.com/jeembotveth

Когда: 1 февраля, 19.00

Где: клуб

Сколько: от 35 рублей

Купить билет

Если рок — это не про вас, то одновременно с концертом Наргиз в Минске пройдет еще один движ, достойный внимания. В одном из клубов выступят Jeembo и Tveth — сформировавшийся и дополняющий друг друга дуэт агрессивного рэпа. Оба артиста всегда гнули свою линию и будто бы стояли особняком от всех остальных. И это два единственных участника лейбла Booking Machine, которые еще ни разу не выступали в Минске. Исправляются!

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

На комедии «Номер 13»


Фото: bycard.by

Когда: 1 и 2 февраля, 19.00

Где: Театр-студия киноактера на Машерова

Сколько: от 25 рублей

Купить билет

В Театре киноактера постановку «Номер 13» называют спектаклем-феноменом. Главной причиной его популярности в первую очередь считают сарафанное радио. О чем постановка? Помощник премьер-министра пытается в гостиничном номере соблазнить хорошенькую секретаршу. Все идет как по маслу, но в самый кульминационный момент несостоявшиеся любовники замечают в окне тело неизвестного мужчины. Вот тут-то все и начинается. Билетов на него критически мало, но мы верим, что вам повезет.

Что смотреть в минских театрах

На дискотеке на льду


Фото: pixabay.com

Когда: 31 января, 20.00

Где: пр-т Победителей, 4А

Сколько: 5 рублей, детям до 14 лет — 3 рубля

Для тех, кто не в курсе: каждую пятницу на крытом катке у Дворца спорт проходят дискотеки на льду. И эта — не исключение. Чтобы все было красиво, площадка для массовых катаний оборудована мощным освещением и звуком, организаторы закупили профессиональные коньки с 25 по 47 размер. Что еще нужно? В общем, приходите потанцевать, если, конечно, умеете кататься.

На баскетбольной площадке


Когда: 31 января, 23.55

Где: Ok16

Сколько: 10 рублей по предподаже, 15 рублей на входе

Locals — серия крутых вечеринок, созданных, чтобы развивать белорусскую локальную сцену диджеев. В этот раз организаторы тусовки вдохновились эстетикой стритбола и решили сделать ее прямо на баскетбольной площадке. Высокие заборы, кольца, расписанные граффити стены, ночная подсветка поля и команда мечты в лайнапе будет играть лучший хип-хоп сразу на двух танцполах. Кажется, намечается что-то очень модное.

Возле работ Гойи и Пикассо


Когда: все выходные, 11.00 — 20.00

Где: Либра

Сколько: 12 рублей — взрослые, 10 рублей — студенты, 8 рублей — школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы. Бесплатно — дети до 7 лет, участники ВОВ, инвалиды I и II группы

На этой неделе в Минске открылась прелюбопытнейшая выставка, на которой представлены работы двух испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Экспозиция посвящена удивительной испанской традиции, уходящей корнями в иберийское прошлое страны, и искусству корриды. И это не экспозиция репродукций, а коллекция офортов и литографий легендарных мастеров. Коллекция включает более 130 работ, а объединена она одной темой, отраженной в названии экспозиции — «Кровь и песок».

Бонус от редакции: уже были в Музее человека? Он удивительный. Будет время — обязательно заскочите. А пока что можете позалипать на наши фото с открытия.

Все выставки Минска — в одном месте

На фестивале Uzajemna!


Когда: 2 февраля, 17.30

Где: Re:Public

Сколько: 25 — 40 рублей

Купить билет

День рождения Кастуся Калиновского собираемся отмечать все вместе. На одной сцене почтить память именинника соберутся белорусские музыканты из групп Dzieciuki, Znich & Rutvica, Pawa, «Стары Ольса», Раман Арлоў і «У нескладовае». Кроме них, на сцену выйдет и польская группы Żywiołak. Теплый вечер в кругу единомышленников, качественная музыка и много беларускай мовы — все это вам обеспечено.

В новой кофейне с круассанами


Когда: ежедневно с 9.00 до 23.00

Где: пр-т Победителей, 3

Сколько: эспрессо — 2 рубля, латте — 3,5 рубля; чай (облепиховый, матча, имбирный) — 4 рубля; круассан без начинки — 3 рубля, с начинкой — 3,5 рубля

Минчане без опыта работы в сфере общественного питания открыли на Немиге небольшую кофейню во французском стиле, с круассанами. В O’Petit можно усадить буквально 12 человек, но выглядит место уютно и уже начало мелькать в Instagram горожан. Но это только кажется, что место маленькое и кофейня простая. Вложить в нее пришлось аж больше 50 тысяч долларов. Приходите оценить старания владельцев.

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Теги: Минск
 
 
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Минск, где будете тусоваться в эти выходные? AFISHA.TUT.BY уже знает ответ: мы проанализировали статистику всех мероприятий на нашем сервисе и в каждом разделе («Кино»,...
 
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