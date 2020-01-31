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Отличите серебряный от сизого? Тест на знание цветов и их оттенков
Источник материала: Tut.by
Зимней порой кажется, что все вокруг серое и одинаковое, но между тем у серого цвета множество оттенков, которые имеют красивые, а иногда и неожиданные названия. Чтобы раскрасить блеклые будни, редакция TUT.BY предлагает пройти яркий тест: сможете ли вы отличить, где сизый, а где серебряный, или разобраться в оттенках красного? Предупреждаем, будет непросто, но только если вы не художник, дизайнер, фотограф или модельер по профессии.
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Предупреждаем, будет непросто, но только если вы не художник, дизайнер, фотограф или модельер по профессии.
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