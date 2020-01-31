﻿ Отличите серебряный от сизого? Тест на знание цветов и их оттенков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отличите серебряный от сизого? Тест на знание цветов и их оттенков

31.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Зимней порой кажется, что все вокруг серое и одинаковое, но между тем у серого цвета множество оттенков, которые имеют красивые, а иногда и неожиданные названия. Чтобы раскрасить блеклые будни, редакция TUT.BY предлагает пройти яркий тест: сможете ли вы отличить, где сизый, а где серебряный, или разобраться в оттенках красного? Предупреждаем, будет непросто, но только если вы не художник, дизайнер, фотограф или модельер по профессии.

При подготовке теста использовались палитры с сайтов:

https://digitalsynopsis.com/design/color-thesaurus-correct-names-of-shades/

https://colorscheme.ru/color-names.html

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors:_A%E2%80%93F

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предупреждаем, будет непросто, но только если вы не художник, дизайнер, фотограф или модельер по профессии.
 
Новости дня
Новости разные
 
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика