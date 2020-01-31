Отличите серебряный от сизого? Тест на знание цветов и их оттенков

Источник материала: Tut.by

Зимней порой кажется, что все вокруг серое и одинаковое, но между тем у серого цвета множество оттенков, которые имеют красивые, а иногда и неожиданные названия. Чтобы раскрасить блеклые будни, редакция TUT.BY предлагает пройти яркий тест: сможете ли вы отличить, где сизый, а где серебряный, или разобраться в оттенках красного? Предупреждаем, будет непросто, но только если вы не художник, дизайнер, фотограф или модельер по профессии.

При подготовке теста использовались палитры с сайтов: https://digitalsynopsis.com/design/color-thesaurus-correct-names-of-shades/ https://colorscheme.ru/color-names.html https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colors:_A%E2%80%93F