Вечер встречи вновь соберет одноклассников

Школьная пора… Сколько радости и разочарований, открытий и ошибок приходится на эти лучшие годы детства. Эх, начать бы все заново… Но время не вернуть назад. Остается только вспоминать.

Своими воспоминаниями о школьных годах с корреспондентом «КС» поделились смолевичане и гости города.





Валерий Гайдукевич, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я окончил Шацкую среднюю школу Пуховичского района. Она до сих пор функционирует. Класс был дружный. Всего в параллели нас было 45 выпускников. Собираемся мы с одноклассниками и сейчас. Только вот не в феврале. Чаще — летом, потому что школу, собственно, летом и заканчивали. А то, получается, впереди еще полгода учебных, а мы уже встречаемся. Большинство одноклассников живут в Минске. Здесь и встречаться будем. В этом году у нас большой юбилей — 50 лет с момента окончания школы. Приехать в родной поселок на встречу проблематично, да и не всем удобно. Поэтому и в этом году соберемся в Минске.





Николай Парамонов, заместитель председателя Смолевичского райисполкома:

— Я окончил Турковскую среднюю школу (Бобруйский район) 18 лет назад. Столько времени прошло, а кажется, будто вчера было. К вечеру встречи выпускников отношусь положительно. Это хорошая традиция. Мы с одноклассниками также встречаемся, только не часто — в основном, на юбилейные даты. Чаще встречаемся с одногруппниками по ВУЗу. Первое высшее образование я получил в Горецкой сельскохозяйственной академии. Она мне подарила настоящих друзей, с которым до сих пор связывают тесные, можно сказать, родственные отношения. В этом году нашему факультету (гидрофаку) исполнится 100 лет, поэтому на встречу в Горки поедем обязательно, чтобы встретиться с друзьями, преподавателями и окунуться, пусть ненадолго, в те замечательные студенческие годы.





Анатолий Шечко, преподаватель факультета философии БГУ:

— Учился я в средней школе № 64 г. Минска. Окончил ее (тогда была десятилетка) в 1974 году. Класс у нас хороший. Сейчас, правда, люди поспокойнее стали, а вот раньше веселее встречи выпускников проходили. Встречаемся с одноклассниками, не скажу, что регулярно, — как получается. Есть у нас инициативная группа, которая организует эти встречи. И я всегда был одним из инициаторов. Правда, время не всегда было раньше: работа в министерстве все-таки накладывала свой отпечаток. Сейчас, конечно, времени больше. Потому будем встречаться. Только стараемся встречаться осенью, когда заканчивается сезон отпусков и люди возвращаются с отдыха.





Николай Свиржевский, инструктор-методист ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»:

— Учился я в Кобринском районе. Школу окончил в 2015-м году. В этом году у нас юбилейная дата — 5 лет с момента окончания школы. К такому событию, как вечер встречи выпускников, отношусь положительно. Считаю, что это замечательная традиция. К сожалению, часто встречаться с одноклассниками не получается. Да и класс у нас был небольшой — всего 7 человек. В этом году, наверное, встретимся, только не сейчас —удобнее встречаться, все-таки, летом.





Жанна Сидорова, специалист по туризму ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района»:

— В этом году наш выпуск отмечает 5-летие с момента окончания школы. Только приехать на встречу выпускников я не смогу по объективным причинам. А вообще, такое событие считаю нужным и важным. С одноклассниками связь поддерживаем. С уверенностью могу сказать, что школьные годы — чудесные. Они подарили мне не только много хороших воспоминаний, но и настоящих друзей.

Беседовала Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

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