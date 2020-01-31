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Облачно, дожди и до +9. Прогноз погоды на первые дни февраля

31.01.2020 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всем известно, что следующий зимний месяц по-белорусски называют «люты». Таким он вряд ли будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Облачно, дожди и до +9. Прогноз погоды на первые дни февраля

Синоптики сделали прогноз на первые дни февраля. Облачно, дожди и до +9 градусов по западу страны. Дискомфорт может вызвать и порывистый ветер, который ожидается днём 1 и 2 февраля. 

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Новости Беларуси. Всем известно, что следующий зимний месяц по-белорусски называют «люты». Таким он вряд ли будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
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