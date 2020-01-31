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Вам и не снилось: какую зарплату будет получать Медведев на посту зампредседателя Совбеза России?
Источник материала: Партизан
Зарплата Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности России составит 618,7 тысячи рублей ($9700) в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
По расчетам
Напомним, 15 января Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России в полном составе уходит в отставку. Новым премьер-министром был избран бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
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Зарплата Дмитрия Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности России составит 618,7 тысячи рублей ($9700) в месяц. Соответствующий документ...
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