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Почему декретный отпуск для отцов не оплачивают?

31.01.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Часто ли отказывают наниматели в предоставлении таких отпусков и будут ли они практиковать данную практику? Что тут делать?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Мы полагаем, что, действительно, эта норма была вызвана уже назревшей необходимостью. В первую очередь, такой отпуск даётся отцу для того, чтобы он тоже принял участие в первых месяцах жизни этого ребёнка и помог маме, которая, безусловно, находится в сложной и психологической какой-то обстановке.

И не зря законодатель установил вот этот срок, в течение которого этот папа может взять отпуск – 6 месяцев. Поэтому мы полагаем, что такая норма только направлена на укрепление семьи. В то же время и маме будет легче, и папа будет привлечен к воспитанию ребёнка.

Игорь Марзалюк:
Ещё такой вопрос: но эти ж две недели не оплачиваются, так? По законодательству?

Почему декретный отпуск для отцов не оплачивают?

Марина Лазарь:
Абсолютно верно.

Игорь Марзалюк:
Иногда я слышал, когда этот закон ещё не был принят, я слышал недовольные голоса тех, кто собирается этим воспользоваться: «Почему неоплачиваемый? Если я иду в неоплачиваемый отпуск на эти две недели, так я ж наношу ущерб семье».

Марина Лазарь:
Когда эта норма обсуждалась, действительно, мы выступали за то, чтобы в Трудовой кодекс была внесена норма с оплатой, предоставление такого отпуска папам с оплатой. Но, к сожалению, мы были единственные, кто выступал с каким предложением, нас не поддержали. Но вместе с тем в коллективном договоре могут быть оговорены случаи, когда отпуск предоставляется и иной продолжительности, и с оплатой в размере среднего заработка.

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Значит, материальная помощь к рождению ребёнка, помощь профсоюзных организаций, поэтому здесь определённая компенсация есть.

Люди в материале: Марина Лазарь, Андрей Карпунин, Игорь Марзалюк
 
 
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Декретный отпуск для отцов обсуждали в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Часто ли отказывают наниматели в предоставлении таких...
 
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