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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

31.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

На протяжении ряда лет в Республике Беларусь продолжает оставаться актуальным вопросом обеспечения безопасности граждан на водоемах при эксплуатации маломерных судов.

В настоящее время водоемы открыты ото льда, поэтому отельные граждане вопреки личной безопасности продолжают осуществлять выход на воду на маломерных судах. Следует обратить особое внимание на тот факт, что в настоящее время температура воды достаточно низкая, ветер имеет тенденцию к резким изменениям и скоростным перепадам. В связи с этим участились аварийные случаи, в том числе с гибелью людей.

Резкие изменения скорости и направления ветра могут послужить причиной опрокидывания судна и люди, окажутся в ледяной воде. Нахождение людей в холодной воде, даже при наличии спасательного жилета, зимней одежды не спасает от сильного переохлаждения организма человека, и как следствие высокой вероятности гибели.

Помимо этого, отдельные граждане при приобретении спасательных жилетов не учитывают показатели его плавучести, что зачастую приводит к тому, что спасательный жилет не может выполнить свою функцию, так как не рассчитан на такие нагрузки и человек в мокрой зимней одежде просто погружается под воду.

Уже в текущем году на территории Республики произошел ряд трагических случаев гибели людей на водах.

Так 15.01.2020 года на центр оперативного управления Верхнедвинского РОЧС Витебской области поступило сообщение о тонущих мужчинах на озере Освейском, в районе деревни Великое Село. По прибытию к месту вызова спасатели на поверхности озера наблюдали лодку с двумя гражданами на борту, а так же притопленное, но державшееся на воде маломерное судно, которое впоследствии было доставлено к берегу. В ходе проведенной проверки установлено, что утонули 2 человека и один был спасен.

20.01.2020 года на ЦОУ Верхнедвинского РОЧС Витебской области поступило сообщение о дрейфующем маломерном судне и рядом двух гражданах в оранжевых спасательных жилетах, на озере Освейском, в районе деревни Церковище. По прибытию к месту вызова, информация подтвердилась, люди были извлечены из воды и вместе с маломерном судном доставлены на берег. К сожалению, на момент прибытия подразделений граждане уже не подавали признаков жизни.

Как видно, есть над чем задуматься. Причины происшествий на воде с маломерными судами известны. Прежде всего – это грубые нарушения правил пользования маломерными судами: отсутствие спасательных жилетов или приобретение спасательных жилетов с несоответствующей степенью плавучести, выход на воду при неблагоприятных погодных условиях, управление маломерным судном ил нахождение в нем в нетрезвом состоянии. Все эти действия влекут за собой привлечение к административной ответственности, а в случае аварийной ситуации могут привести к гибели людей.

Даже при наличии спасательного жилета, при попадании в воду, есть высокая вероятность гибели от переохлаждения. Так стоит ли рисковать своей жизнью и жизнями тех, кого вы берете с собой в лодку? Государственная инспекция по маломерным судам убедительно просит не осуществлять выходы на воду и не нарушать правила пользования маломерными судами. А также хотелось бы напомнить всем судовладельцам, что безопасность на воде прежде всего зависит от них самих, от того как они относятся к эксплуатации своего судна, его техническому состоянию, обеспечению средствами спасения, безопасности перевозимых пассажиров.


 
 
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