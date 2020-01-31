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Кремль: Контакты Путина и Лукашенко на ближайшее время не запланированы

31.01.2020 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь российского президента отметил, что на ближайшее время контакты не запланированы



Контакты президентов России и Беларуси - Владимира Путина и Александра Лукашенко - на ближайшее время не запланированы, но при необходимости они могут о встрече договориться, передает ТАСС.

"Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем, они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Напомним, ранее неофициально сообщалось, что Путин пригласил Лукашенко с 31 января по 5 февраля отдохнуть в Сочи, а заодно и обсудить "интеграцию". 


Однако позже стало известно, что 1 февраля с визитом в Минск приедет госсекретарь США Майк Помпео. Таким образом "отпуск" в Сочи оказался невозможным или требовал переноса.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь российского президента отметил, что на ближайшее время контакты не запланированы
 
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