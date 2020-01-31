ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Курсы валют и криптовалют на сегодня

31.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар в первые минуты торгов 31 января подорожал до максимума за 298 дней, биткойн -21.93

Курс доллара подрос на 0,0007 BYN до 2,1384 BYN/USD. До максимума за 10 месяцев доллару не хватает всего 8 дней. С начала января курс доллара вырос почти на 3 копейки.

Курс евро поднялся на 0,0021 BYN до 2,3560 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты выросла до максимума за 14 дней, но в сравнении с началом месяца она упала на 0,0077 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0031 BYN до 3,3897 BYN/100 RUB. С начала недели рубль РФ обвалился на 0,0281 BYN, а с начала года всего на 0,0077 BYN.

Bitcoin − 9332.9$ (-21.93);

Bitcоin Cash/ВСС – 381.8$ (-7.46);

Litеcoin − 66.77$ (+5.14);

Еthеreum − 181.47$ (+5.83);

ZCаsh − 65.63$ (+0.44);

DigitalCash − 118.23$ (-4.93);

Monero − 70.61$ (+0.9).



 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар в первые минуты торгов 31 января подорожал до максимума за 298 дней, биткойн -21.93
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль: Контакты Путина и Лукашенко на ближайшее время не запланированы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика