Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар в первые минуты торгов 31 января подорожал до максимума за 298 дней, биткойн -21.93

Курс доллара подрос на 0,0007 BYN до 2,1384 BYN/USD. До максимума за 10 месяцев доллару не хватает всего 8 дней. С начала января курс доллара вырос почти на 3 копейки.

Курс евро поднялся на 0,0021 BYN до 2,3560 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты выросла до максимума за 14 дней, но в сравнении с началом месяца она упала на 0,0077 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0031 BYN до 3,3897 BYN/100 RUB. С начала недели рубль РФ обвалился на 0,0281 BYN, а с начала года всего на 0,0077 BYN.

Bitcoin − 9332.9$ (-21.93);

Bitcоin Cash/ВСС – 381.8$ (-7.46);

Litеcoin − 66.77$ (+5.14);

Еthеreum − 181.47$ (+5.83);

ZCаsh − 65.63$ (+0.44);

DigitalCash − 118.23$ (-4.93);

Monero − 70.61$ (+0.9).





