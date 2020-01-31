Бизнес-образование не заменит университетское эксперт Академии бизнеса от трендах

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– В Беларуси, вроде бы, есть учебные заведения, которые готовят маркетологов. Но почему люди приходят в Академию бизнеса? В классических университетах и колледжах что-то не так с учебным процессом?



– В классических университетах все вполне нормально с учебным процессом. Но не следует путать университетское образование, содержащее, помимо дисциплин специализации, еще и массу других полезных предметов, с Академией бизнеса. Она изначально ориентирована только на практику. В довольно коротком формате предлагается рассмотреть узкие вопросы. Люди приходят послушать экспертов и за короткий промежуток времени попытаться найти ответы на волнующие их сложные вопросы. Сравнивать университетское образование и такие проекты не очень корректно.

– Какова основная беда белорусских маркетологов? И в чем их основное преимущество?

– Те маркетологи, с которыми я общался и общаюсь, – это грамотные специалисты. Они знают свое дело и уверенно движутся вперед. Есть, конечно, и те, у кого опыта не вполне достаточно. Поэтому многие из них учатся. Кто-то выбирает классический путь через университет, кто-то собирает необходимые сведения при помощи небольших образовательных программ.

– Маркетинг – это прикладная дисциплина, но, наверняка, она базируется на каких-то классических науках. Не могли бы вы перечислить эти науки и коротко пояснить, что от каждой из них должен взять себе на вооружение маркетолог?

– Это как раз то, чему и учат в классическом университете! Маркетинг связан с экономикой, математикой, психологией, социологией и многими другими классическими науками. Перечень будет достаточно значительным. Для того, чтобы глубоко разбираться в своей отрасли, необходимо много учиться. Современные бизнес-школы удачно дополняют актуальными знаниями то классическое образование, которое было получено специалистами некоторое время назад. Сейчас нельзя останавливаться в своем развитии, в получении новых знаний. Сегодня без этого выжить на рынке уже невозможно.

– У нас в последние годы становится модным продвигать товары и услуги через хайп, скандалы. Есть ли у этого метода побочные эффекты?

– Да, это становится модным не только в мире, но и у нас. Людям, как всегда, не хватает чего-то яркого в жизни, вот специалисты и стараются удовлетворить этот интерес. У каждого метода продвижения есть побочные эффекты, если пользоваться им (методом продвижения) неразумно, то есть без серьезной и глубокой предварительной проработки проекта, основанной на знаниях. Так и в этом случае – если кто-то не учел важные составляющие в обучении, то в результате и могут появиться побочные эффекты.

– Насколько правомерно полностью копировать зарубежные маркетинговые практики? Не могли бы вы перечислить какие-либо уникальные особенности белорусских потребителей?

– Копирование можно назвать одной из стратегий. Исследование чужого опыта может дать массу новых идей для их проработки, внедрения и использования специалистами из разных сфер. И так поступают очень многие. Это называется бенчмаркинг. В ряде случаев специалисты не пытаются изобретать велосипед, а стараются найти способы, использованные другими специалистами и компаниями и показавшие хорошие результаты. Ведь это позволит быстрее добиваться поставленных целей, а часто еще и со значительной экономией ресурсов.

Наши потребители меняются, активно используют в поиске необходимой информации о продукте и услуге интернет, обсуждают и рекомендуют. Аудитория тут, как и во многих других местах на постсоветском пространстве и не только на нем, иногда больше доверяет импортным продуктам, чем отечественным. Хотя, в ряде сфер (продукты питания, например) все наоборот. Потребители почувствовали преимущества возможностей выбора (рост конкуренции тому активно поспособствовал) и теперь далеко не всегда могут выбирать только по цене, но еще и с учетом сервисной составляющей. Люди все больше и больше читают информацию о составе (этикетки), использовании (инструкции) и опыте применения (отзывы) перед покупкой.

Потребители у нас меняются и развиваются. Задача маркетологов – учитывать это в своей работе, что они и стараются делать, на основе полученных знаний в университетах, бизнес-школах или Академии бизнеса.

– Каковы основные потребительские тенденции белорусского рынка в целом? Есть ли перспективные ниши, которые еще не до конца «окучены» маркетологами?

– Перспективных ниш великое множество, и это очень хорошо видно по тому, как много новых продуктов и услуг появляется сегодня на рынке. Конкуренция на самом деле меняется, а в некоторых отраслях становится все жестче и жестче. Компаниям же нужно оставаться «на плаву». А без информации, анализа и планов удержаться в своей нише и двигаться вперед будет затруднительно, а то и невозможно. Поиском ниш как раз и занимаются грамотные маркетологи, которые понимают, что для их поиска и освоения надо много всего изучить и проанализировать. Без знаний сделать это правильно бывает сложно.