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Дожди и до +9°С ожидается в Беларуси 1 февраля

31.01.2020 12:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дожди и до +9°С ожидается в Беларуси 1 февраля
БЕЛТА

До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 1 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет облачно. Ночью в отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), днем на большей части территории пройдут дожди. Местами возможен туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем будет 1-7 градусов тепла, по юго-западу - до 9 тепла.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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БЕЛТА До 9 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 1 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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