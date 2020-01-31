Макс Корж выпустил новую стадионную кричалку

Источник материала: Tut.by

Макс Корж выпустил трек «Разнесем». И это отличная стадионная кричалка, которая очень точно описывает, что на своих концертах творит Корж и его фанаты. «Город трогать мы не стали, а вот стадик разнесем», — произносит Максим. Судя по всему, трек был записан на прошлогоднем московском концерте вместе с фанатами.

«Теперь у нас есть и такой трек», — написал в соцсетях артист. Отметим, что прошлом году Корж выпустил другую песню , которую многие приняли за своего рода фанатскую кричалку.

Также известно, что в ближайшее время он не планирует выступать на родине. Даты концертов других белорусских артистов — ЛСП, J: Морс, Mavl и других — можно найти по этой ссылке .

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