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Макс Корж выпустил новую стадионную кричалку
Источник материала: Tut.by
Макс Корж выпустил трек «Разнесем». И это отличная стадионная кричалка, которая очень точно описывает, что на своих концертах творит Корж и его фанаты. «Город трогать мы не стали, а вот стадик разнесем», — произносит Максим. Судя по всему, трек был записан на прошлогоднем московском концерте вместе с фанатами.
«Теперь у нас есть и такой трек», — написал в соцсетях артист. Отметим, что прошлом году Корж
Также известно, что в ближайшее время он не планирует выступать на родине. Даты концертов других белорусских артистов — ЛСП, J: Морс, Mavl и других — можно найти
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Макс Корж выпустил трек «Разнесем». И это отличная стадионная кричалка, которая очень точно описывает, что на своих концертах творит Корж и его фанаты. «Город...
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